Положение о проведении онлайн фотоконкурса «Герои в белых халатах»

1. Основные положения

1.1. Редакция Екатеринбургского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» проводит онлайн-фотоконкурс «Герои в белых халатах-2026» (далее – конкурс).

1.2. Одна из главных целей проекта – содействовать росту социального статуса и престижа медицинских профессий в соответствии с современными тенденциями развития российского здравоохранения, отраженными в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», продемонстрировать доступность медицины и высокую квалификацию врачей региона.

1.3. Конкурс «Герои в белых халатах-2026» в Свердловской области проводится на основе настоящего Положения.

1.4. Организатором конкурса является Екатеринбургский филиал АО «Издательский Дом «Комсомольская правда».

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Показать срез общественного мнения в отношении врачей, которые пользуются безусловным доверием пациентов, поддержкой и уважением коллег и профессионального сообщества.

2.2. Привлечь внимание к медицинским профессиям.

2.3. Повысить интерес к труду врача.

2.4. Стимулировать врачей к новым методам, подходам и формам работы в учреждениях здравоохранения.

2.5. Развивать новые формы коммуникаций с пациентами, их родственниками и коллегами.

2.6. По результатам онлайн-фотоконкурса определить имя врача Екатеринбурга и Свердловской области, которому будет отдано большее количество голосов.

3. Обязанности организатора

3.1. На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по координации проведения Конкурса:

3.2. В обязанности Организатора Конкурса входит:

4. Участники фотоконкурса

4.1. В фотоконкурсе могут принимать участие врачи учреждений здравоохранения Екатеринбурга и Свердловской области.

4.2. Для участия необходимо заполнить регистрационную анкету по ссылке:

4.2.1 Анкета включает в себя следующую информацию:

- Имя, фамилия, город, название места работы, должность, номер телефона (на сайте он отображаться не будет); - Рассказ о себе объемом до 1000 знаков (может включать в себя краткую биографию, перечисление наград, победы в профессиональных конкурсах, принципы работы с пациентами); - Горизонтальное (или квадратное) фото хорошего качества, размером не менее 3 Мб.

4.3. Конкурсанты принимают участие в народном голосовании проекта «Герои в белых халатах-2026» на сайте www.ural.kp.ru. Сайт www.ural.kp.ru – сетевое издание (Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации сетевого издания: Эл № ФС77-80505 от 15.03.2021 г.)

4.4. Участие в конкурсе, в том числе отправка электронных писем на почту организатора, предполагает, что конкурсант дает организатору согласие на обработку своих персональных данных.

4.5. Участник подтверждает, что ему принадлежит исключительное право на изображение, а также изображение не нарушает права третьих лиц и законодательство Российской Федерации. Участник предоставляет Организатору неисключительную лицензию на использование фотографии.

5. Сроки и условия проведения конкурса

1 этап – Сбор заявок, фото и анкет участников с 25 мая по 07 июня 2026 г.

2 этап – Народное голосование с 08 июня по 21 июня 2026 г. включительно

3 этап – Подведение итогов не позднее 22 июня 2026 г.

4 этап – Награждение победителя (победителей) не позднее 26 июня 2026 г.

6. Критерии оценки участников фотоконкурса

6.1. Победители выявляются путем народного голосования среди жителей региона

с 08 июня по 21 июня 2025 г. на сайте www.ural.kp.ru .

6.2. Участники народного голосования оцениваются по количеству голосов на сайте. Присуждается 1, 2 и 3 место по количеству лайков под фотографией и анкетой.

6.3. Организаторы конкурса имеют право утвердить дополнительные номинации и наградить победителей вне зависимости от количества лайков в народном голосовании.

6.4. Голосование может быть продлено Организаторами, о чем участники будут уведомлены заранее.

7. Этапы конкурса

7.1. Первый этап

Руководители учреждений здравоохранения или представители профсоюзных комитетов медучреждений Свердловской области до 07 июня 2026 г. направляют заявку на участие врача в конкурсе в редакцию Екатеринбургского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» в электронном виде, заполнив форму по ссылке:

Требования для фотографии:

- горизонтальное фото (по пояс);

- соотношение сторон фотографии - 3х2;

- вес от 2 МБ до 7 МБ;

- на фотографии должно быть хорошо видно лицо врача;

- желательно, чтобы медик был в медицинском халате или костюме.

7.2. Второй этап

Народное голосование на сайте www.ural.kp.ru с 08 июня по 21 июня 2025 г.

7.3. Третий этап

По итогам конкурса

– приглашается для участия в радиопередаче на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург»;

– состоится торжественная церемония награждения победителей и номинантов в дополнительных номинациях, если таковые будут, вручение памятных дипломов и призов;

- на сайте https://www.ural.kp.ru/ размещается итоговая публикация о церемонии награждения

– проводится фотосессия с победителем (победителями).

Дата, место и формат церемонии награждения могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации. Обо всех изменениях участники конкурса будут извещены заранее путем направления им письма.

Также Организаторы вправе привлекать для продвижения конкурса третьих лиц в качестве информационных партнеров.

По всем вопросам обращайтесь в Оргкомитет Конкурса (Екатеринбургский филиал АО «ИД «Комсомольская правда») по тел.: +7 (912) 050-91-07; e-mail: konkurs.ekb@phkp.ru

Приложение №1

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество - при наличии)

основной документ, удостоверяющий личность: _______________________________________

________________________________________________________________________________

(вид документа, серия, номер, дата выдачи документа, наименование выдавшего органа)

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________________

________________________________________________________________________________

даю АО "ИД "Комсомольская правда", ИНН 7714037217, 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская д.2Б, этаж 8, помещ. 800; Адрес Екатеринбургского филиала АО «ИД «Комсомольская правда»: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 52, офис. 302 (далее – Оператор») свое согласие на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; сведения об инвалидности и иные сведения.

Я даю согласие на использование персональных данных в целях участия в розыгрыше Оператора, а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

«___» ___________202_ г. /_____________________/ ________________________________