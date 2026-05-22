Дмитрий Соколов решил поддержать владельца сгоревшей лесопилки. Фото: скриншот из видео/предоставлено очевидцем

Актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов поддержал владельца лесопилки, которая сгорела в Дегтярске. Напомним, крупный пожар произошел 10 мая 2026 года. Огонь уничтожил готовую продукцию, склад древесины, сушильные камеры, станки, инструменты и производственные конструкции. Ущерб оценивается в 25 миллионов рублей.

Никто из сотрудников не пострадал, но без денег осталось 25 семей, чьи кормильцы работали на этом предприятии.

Владелец лесопилки Сергей Коростелев занялся восстановлением производства. Сейчас ему в этом помогают сотрудники и добровольцы. Они разбирают завалы и через месяц планируют запустить минимальное производство: вернуть людей к работе и начать выполнять первые заказы.

Производство Сергея Коростелева (на фото с супругой Татьяной) выпускало деревянную продукцию, строительный материал, небольшие бани и малые деревянные формы. Фото: с сайта, посвященного восстановлению производства

Актер «Уральских пельменей» решил поддержать его и записал видеоролик, в котором просит всех неравнодушных собрать деньги на восстановление.

- Мужик хороший – надо помочь. Такое горе у человека. Сгорело все. Кормил 25 семей. Давайте миром поможем, - говорил в ролике Соколов.

Огонь охватил несколько помещений ипродукцию, которая хранилась на открытой территории. Фото: предоставлено очевидцем

Напомним, по данным МЧС, площадь пожара составила 3850 квадратных метров. В тушении принимали участие 50 человек и 18 единиц техники.

Как рассказывали «КП-Екатеринбург» очевидцы, пожар долгое время не могли потушить из-за сильного ветра.

Последствия пожара на лесопилке в Дегтярске

