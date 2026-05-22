Актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов поддержал владельца лесопилки, которая сгорела в Дегтярске. Напомним, крупный пожар произошел 10 мая 2026 года. Огонь уничтожил готовую продукцию, склад древесины, сушильные камеры, станки, инструменты и производственные конструкции. Ущерб оценивается в 25 миллионов рублей.
Никто из сотрудников не пострадал, но без денег осталось 25 семей, чьи кормильцы работали на этом предприятии.
Владелец лесопилки Сергей Коростелев занялся восстановлением производства. Сейчас ему в этом помогают сотрудники и добровольцы. Они разбирают завалы и через месяц планируют запустить минимальное производство: вернуть людей к работе и начать выполнять первые заказы.
Актер «Уральских пельменей» решил поддержать его и записал видеоролик, в котором просит всех неравнодушных собрать деньги на восстановление.
- Мужик хороший – надо помочь. Такое горе у человека. Сгорело все. Кормил 25 семей. Давайте миром поможем, - говорил в ролике Соколов.
Напомним, по данным МЧС, площадь пожара составила 3850 квадратных метров. В тушении принимали участие 50 человек и 18 единиц техники.
Как рассказывали «КП-Екатеринбург» очевидцы, пожар долгое время не могли потушить из-за сильного ветра.
Добавим, производство Сергея Коростелева выпускало деревянную продукцию, строительный материал, небольшие бани и малые деревянные формы.
