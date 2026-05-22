Главного борца с наркотиками Нижнего Тагила отправили в СИЗО: его подозревают в убийстве и «крышевании» проституток

Силовик скрывал лицо под медицинской маской Фото: Комсомольская правда-Екатеринбург.

В Ленинском районном суде избрали меру пресечения начальнику отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) Нижнего Тагила Артуру Белых. По данным источника «КП-Екатеринбург», подполковник связан с участниками группировки «Фортуна», пять из которых задержали в апреле 2026 года.

По версии следствия, ОПГ действовала в Нижнем Тагиле с 1997 года. В ноябре 2025 года правоохранительные органы задержали и арестовали ее лидеров.

Видео: СК по Свердловской области В Нижнем Тагиле задержали подозреваемых в организации и участии в ОПС

- В период с 1997 года участниками преступного сообщества был совершён ряд преступлений: эпизоды вымогательства, организации занятия проституцией, в том числе с участием несовершеннолетних, - ранее сообщали в СУ СК по Свердловской области.

Артур Белых (слева) и бывший руководитель полиции Нижнего Тагила полковник Ибрагим Абдулкадыров. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Артура Белых задержали 20 мая. Изначально, по данным источника «КП-Екатеринбург», подполковника подозревали в убийстве (105 УК РФ) и в организации занятия проституцией (241 УК РФ).

Однако позже ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (третья часть статьи 210 УК РФ), а также в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» третьей части статьи 286 УК РФ).

22 мая в Ленинском райсуде Екатеринбурга для Белых избрали меру пресечения. Силовик прятал свое лицо под медицинской маской. Следствие ходатайствовало об аресте обвиняемого, поскольку тот мог скрыться или оказать давление на свидетелей. Суд принял решение отправить его в СИЗО до 15 июня.

Адвокат Артура Белых отказался общаться со СМИ.