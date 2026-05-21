В Нижнем Тагиле задержан начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков

В Нижнем Тагиле 20 мая задержали начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков подполковника Артура Белых. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в силовых структурах.

По словам собеседника, предварительно, Артура Белых подозревают в нескольких преступлениях. Среди них: статья 105 УК РФ «Убийство», статья 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Кроме того, силовика подозревают в преступлении по 241УК РФ «Организация занятия проституцией».

В ГУ МВД по Свердловской области и региональном Следственном комитете воздержались от комментариев по поводу ситуации.