Выпускники захватили центр Екатеринбурга

26 мая в Свердловской области прозвенел последний звонок. В школах прошли торжественные линейки. Ребята создавали в актовых залах дружелюбную атмосферу, пели трогательные песни и прощались со стенами родных школ. Не обошлось и без традиционного вальса.

По данным Департамента информполитики Свердловской области, в торжествах участвуют свыше 18 тысяч одиннадцатиклассников. Присоединились к празднованию также 54,7 тысяч девятиклассников региона. Таким образом, свыше 72 тысяч выпускников отметили событие.

Свердловские власти поздравляли юных жителей региона. Выпускникам, родителям и педагогам особые слова сказал губернатор региона Денис Паслер. Он поблагодарил учителей за кропотливый труд и заботу, а также достойное поколение свердловчан.

Замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова поздравляла лично выпускников гимназии №9.

- Гимназия № 9 является старейшей в Екатеринбурге и в этом году отправляет во взрослую жизнь свой юбилейный 165-й выпуск. В этом учебном году 57 выпускников претендуют на получение медали «За особые успехи в учении» I и II степени. Ребята, сохраните в себе гимназические традиции и желание учиться, - говорит Татьяна Савинова.

Екатеринбург заполонили 9-классники и 11-классники, которые надели свои лучшие наряды. Традиционно они гордо носят свои выпускные ленточки.

Исторический сквер уральской столицы полон подростков. Здесь юноши поставили колонку и устроили свой концерт. Молодых людей окружали красавицы – выпускницы. Девчонки не упускали возможность потанцевать, а также спеть знакомые песни.

Напомним, что в этом году с 1 июня стартует основной период сдачи единого государственного экзамена. Первыми ЕГЭ будут проведены по истории, литературе, а также химии. Уже 4 июня пройдет экзамен по русскому языку.

