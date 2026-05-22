На Среднем Урале основной период ЕГЭ начнется 1 июня

Средний Урал готов к старту основного периода сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 1 июня по 9 июля. В регионе на участие в нем зарегистрировались свыше 21 тысячи человек. При этом 18 тысяч из них – выпускники этого года. Об этом рассказала министр образования Свердловской области Светлана Тренихина в ходе пресс-конференции.

- В этом году ЕГЭ впервые стартует позже привычных сроков - не ранее 1 июня. Изменение связано с необходимостью снизить нагрузку на школы в период проведения последних звонков и завершения учебного года. Основной период экзаменов откроют история, литература и химия. Они пройдут 1 июня, - сказано в сообщении.

Русский язык выпускники будут сдавать 4 июня. Экзамен по математике состоится 8 июня.

В регионе будут действовать 170 пунктов проведения экзаменов. Из них 41 располагается в Екатеринбурге. На всех площадках имеются необходимые системы. Впускать в здание свердловчан будут исключительно по паспорту.