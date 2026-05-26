Эта история могла бы стать сценарием для мыльной оперы – богатый миллионер, роскошная вилла на испанском побережье и любовный треугольник, закончившийся убийством. К несчастью, роли в ней достались не голливудским актерам, а британскому ювелирному магнату, словацкой топ-модели и русской студентке Марии Коротаевой.

Вечером 4 апреля 2014 года девушка стала счастливой невестой, а всего через несколько минут — главным свидетелем хладнокровной расправы.

ЕВРОПЕЙСКАЯ СКАЗКА УРАЛЬСКОЙ ПРИНЦЕССЫ

Мария Коротаева родилась в Екатеринбурге в семье предпринимателей и с ранних лет готовилась к жизни за границей. К 14 годам она уже свободно владела английским и испанским языками. После католической школы для девочек в Бристоле и колледжа, она поступила в университет Западной Англии, где изучала экономику и управление, параллельно подрабатывая менеджером в ночном клубе.

Но все изменилось после знакомства с 48-летним Эндрю Бушем. Подтянутый британец, владелец сети ювелирных салонов, в считанные дни завоевал сердце уральской студентки.

– Я встречалась с подругой в кофейне. Она в тот день покупала подарок в ювелирном магазине и осталась под впечатлением от хозяина. Говорит высокий, подкаченный и водит голубой «Бентли», - рассказывает Мария. – Я удивилась: «Бентли»? Здесь в Бристоле? Мы посидели, поболтали. Я засобиралась домой, вышла на улицу. Было довольно холодно, а я в легинсах и легкой шубке. Как курица стояла на перекрестке под дождем и мерзла в ожидании такси. И внезапно чувствую, что за мной кто-то следит. Смотрю, а у обочины тот самый «Бентли» и мужчина высокий за рулем. Сразу поняла, что это тот самый, про которого подруга рассказывала, – вспоминает Мария Коротаева.

Их роман развивался стремительно. Но до Марии у Буша были серьезные отношения с 24-летней моделью из Словакии Майкой Кукучовой. О расставании пары стало известно за несколько месяцев до трагедии.

Однако сама Кукучова не была готова отпустить богатого любовника. В своих соцсетях она продолжала публиковать признания в любви и мольбы о прощении. И это при том, что Кукучова инсценировала ограбление квартиры Буша, обчистив вместе со своим братом сейф.

КРОВАВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В начале апреля 2014 года Мария и Эндрю отправились на роскошную виллу в испанской Марбелье, чтобы отпраздновать день рождения Марии. Более того, прежде чем войти в дом, мужчина сделал ей предложение руки и сердца, превратив вечер в сказку. Но эта сказка обернулась кошмаром.

Пока влюбленные праздновали, на вилле их уже поджидала Кукочова. Ревнивая Майка, как выяснится позже, провела в засаде несколько дней.

По словам Марии, Кукучова начала угрожать паре, и россиянка выбежала на улицу. Буш пообещал во всем разобраться сам, но тут же прозвучали выстрелы. Словацкая модель несколько раз выстрелила из револьвера 38-го калибра: один раз в руку и дважды — в голову. После этого она скрылась на автомобиле миллионера.

Телефон Коротаевой разрядился, дверь в дом захлопнулась, и открыть ее удалось только через два часа. К тому моменту бизнесмен был уже мертв. За один вечер россиянка из счастливой невесты превратилась в убитую горем вдову.

– Я начала стучаться, кричать, но в ответ – тишина, - рассказывала в интервью «КП-Екатеринбург» Мария Коротаева. –У меня паника, истерика. Вдобавок еще телефон разрядился, пришлось по темноте искать розетку с внешней стороны виллы (там садовник включал газонокосилку). Стала звонить в полицию, но не смогла объяснить им, как найти виллу. В итоге пошла в сторону пляжа, где проходили вечеринки. По пути сразу же встретила патрульную машину. Начала объяснять что произошло, но на меня смотрели, как на сумасшедшую. Приехали к дому, начали выяснять кто владелец. Как оказалось, Эндрю арендовал виллу на протяжении 10 лет, но собственником был местный житель.

Мария написала книгу о страшных событиях, которые произошли с ней в 2014 году

ПРОВЕЛА ЗА РЕШЕТКОЙ ВТРОЕ МЕНЬШЕ

Майка Кукучова бежала из Испании в Словакию. Ее задержали спустя четыре дня. Девушка сначала отрицала предумышленное убийство, заявляя, что Буш выстрелил в нее первым, и она лишь защищалась. Однако следствие доказало обратное. Суд испанской Малаги, куда экстрадировали модель, был суров.

В мае 2016 года 26-летнюю словачку приговорили к 24 годам тюремного заключения. Примечательно, что позже срок был сокращен до 15 лет — суд посчитал, что в момент расправы женщина находилась в состоянии аффекта.

Как оказалось, Кукучова провела за решеткой всего 8 лет. Она вышла условно-досрочно в 2022 году. А спустя несколько месяцев связалась с Марией и, как ни в чем не бывало, спросила, «как у нее дела?».

– Для меня это было шоком, – рассказывает Мария Коротаева. – Я знаю, что она устроилась работать в элитный торговый центр. А также постоянно отдыхала на пляжных вечеринках. Думаю, что у нее есть богатый покровитель. Иначе я не могу объяснить, как человек с такой судимостью смог устроиться на работу и еще хвастаться брендовой одеждой.

По данным английской прессы, Кукучову выпустили досрочно, после того как она «убедила испанские власти, что не представляет опасности для окружающих».

– Освободившись, Кукучова тут же принялась праздновать свободу, выкладывая в свои фото: на испанском пляже в бикини, за едой с друзьями и в облегающем белом платье у пальмы. Также сообщается, что она отдыхала на Мальорке со своими родителями, – писали таблоиды.

Сестра погибшего магната заявила, что никогда не сможет простить Кукучову и хотела бы для нее смертной казни. Она назвала модель «уродиной», которая была одержима деньгами ее брата.

