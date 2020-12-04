Майку Кукучову признали виновной и отправили в испанскую тюрьму на 15 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Темно-синий «Мерседес» заезжает на парковку ТЦ «Дмитриевский» в центре Екатеринбурга. Хозяйка машины – 27-летняя светская львица Мария Коротаева. Она же директор торгового центра. Девушка уверенной походкой идет по коридору, вежливо здоровается с подчиненными – в ее голосе слышится английский акцент. Затем она скрывается за дверью своего просторного кабинета...

Казалось бы, 27-летней бизнес-леди можно только позавидовать. Однако за ее внешним лоском и роскошью скрывается довольно трагичная судьба…

«ОН БЫЛ ВДВОЕ СТАРШЕ, НО ВЕЛ СЕБЯ, КАК ПОДРОСТОК»

Мария родилась в Екатеринбурге в семье предпринимателей. Ее родители развелись, когда ей было шесть лет, поэтому большую часть детства она провела с мамой и отчимом. С ранних лет Машу готовили к жизни за границей: к 14 годам девочка уже в совершенстве знала английский и испанский.

Когда дочка подросла, родители отправили любимицу в католическую школу для девочек в английском Бристоле, что в 200 километрах к западу от Лондона. После ее окончания Мария поступила в местный колледж, а потом и в Университет Западной Англии по направлению «Экономика и управление». Девушка параллельно училась и работала менеджером в ночном клубе. Признается, тогда мыслей об отношениях не было.

Энди и Мария на вечеринке в Англии. Фото: СОЦСЕТИ

- Когда мне было 16 лет, я познакомилась в колледже с сыном шейха из ОАЭ. Его мама была категорически против, чтобы он общался с русской, - вспоминает Мария Коротаева. – Вдобавок, когда убили моего отчима, он стал говорить, что мы «притягиваем несчастья». На следующий год его перевели учиться в Австрию, но неприятный осадок остался.

Все изменилось, когда Маша повстречала 48-летнего Эндрю Буша. Красивый подтянутый британец, да еще с приличным состоянием, в считанные дни завоевал сердце русской студентки.

- Я встречалась с подругой в кофейне. Она в тот день покупала подарок в ювелирном магазине и осталась под впечатлением от хозяина. Говорит высокий, подкаченный и ездит на голубом «Бентли», - рассказывает Мария. – Я удивилась: «Бентли»? Здесь в Бристоле? Мы посидели, поболтали. Я засобиралась домой, вышла на улицу. Было довольно холодно, а я в леггинсах и легкой шубке. Как курица стояла на перекрестке под дождем и мерзла в ожидании такси. И внезапно чувствую, что за мной кто-то следит. Смотрю, а у обочины тот самый «Бентли» и мужчина высокий за рулем. Сразу поняла, что это тот самый, про которого подруга рассказывала.

Англичанин развернул автомобиль и во всех смыслах подкатил к хрупкой девушке. Первое их свидание прошло во французском ресторане на корабле. О себе рассказал все сразу: холост, есть взрослая дочь, с матерью которой развелся еще в 90-е.

- Эндрю задавал много вопросов. Он хотел понять кто я такая, из какой семьи, чем занимаюсь, какие у меня планы на жизнь, - вспоминает знакомство с Эндрю Мария. – Такая проверка была неспроста. Всему виной его последняя интрижка с 24-летней словачкой Майкой Кукучовой. Она была продавцом в его ювелирном магазине, и очень быстро переключилась на роль содержанки. Сейчас ее все почему-то называют моделью, хотя она ей никогда не была. Они очень плохо расстались. Майка инсценировала ограбление дома, и вместе с братом обчистила его сейф.

На тот момент Буш уже полгода как не общался с Кукучовой, но знал, что бывшая просто так не отступится от него. Вскоре о слежке со стороны завистницы узнала и Мария, когда Кукучова случайно (а может и нет) лайкнула ее фото в Instagram.

- Уже через два дня после знакомства он вместе со мной полетел к моим родственникам на Тенерифе, где живет моя бабушка и дедушка. Эндрю хотел своими глазами увидеть мою семью, а заодно и познакомиться с ними, - продолжает светская львица. - А через месяц мы вернулись туда, чтобы отпраздновать Новый год уже как пара. Семья к моему выбору отнеслась уважительно и с пониманием. Хотя поначалу было странно, что я связалась с мужчиной вдвое старше меня. Мне было всего 20 лет, когда мы познакомились. Но все, кто общался с Эндрю, знали, что он был, словно подросток.

На День святого Валентина пара была в Париже. Фото: предоставлено Марией Коротаевой

ЗАСТРЕЛИЛА И УЕХАЛА НА РОДИНУ

Второго апреля пара отправилась в Испанию на виллу Эндрю в Марбелье. Буш устроил для девушки романтический уикэнд по случаю ее дня рождения, до которого оставалось две недели. Но Марию ждал еще один сюрприз. Когда они добрались до побережья, Буш сделал Марии предложение прямо за рулем «Хаммера».

- Было видно, что это спонтанное решение. Он не был таким человеком, который бы стал звать замуж сидя в машине. Я была в шоке, но без раздумий сказала «да», - продолжает Мария.

Только вот в статусе невесты Коротаева была чуть больше 10 минут. Зайдя в дом, россиянка сразу же поняла, что в нем кто-то есть. Была разбросана одежда, стояли ботинки 40-ого размера. Мария пошла к лестнице, ведущей в спальню на втором этаже, и увидела только что проснувшуюся Кукучову.

- До того дня я никогда не видела ее вживую. Поэтому я сначала просто испугалась от присутствия незнакомого человека и закричала. Эндрю услышал меня и прибежал. Я сказала ему, чтобы он выгнал ее из дома, я в этом участия принимать не хотела. И ушла в машину, - вспоминает детали самого страшного дня своей жизни Коротаева.

Словачка любила хвастаться в Instagram своим романом с Энди. Фото: СОЦСЕТИ

От «Хаммера» до входной двери было всего пять метров, Мария слышала, как Эндрю кричит на бывшую и требует ее уйти. Затем было три «странных» звука, а еще через минуту Майка вышла через парадный вход.

- Вставай, Марша (это не опечатка, словачка так называла Марию – Прим. Ред.). Энди дал мне ключи, я поеду в аэропорт, - сказала россиянке Кукучова.

Мария достала свои чемоданы из багажника, и словачка дала по газам. Но в дом зайти россиянка так и не смогла: двери были заперты.

- Я начала стучаться, кричать, но в ответ – тишина, - вспоминает Мария. –У меня паника, истерика. Вдобавок еще телефон разрядился, пришлось по темноте искать розетку с внешней стороны виллы (там садовник включал газонокосилку). Стала звонить в полицию, но не смогла объяснить им, как найти виллу. В итоге пошла в сторону пляжа, где проходили вечеринки. По пути сразу же встретила патрульную машину. Начала объяснять что произошло, но на меня смотрели, как на сумасшедшую. Приехали к дому, начали выяснять кто владелец. Как оказалось, Эндрю арендовал виллу на протяжении 10 лет, но собственником был местный житель.

Лишь к пяти утра приехали пожарные, чтобы вырезать кусок двери. Когда это все-таки произошло, первое что увидели все присутствующие – лужу крови и бездыханное тело Энди Буша с тремя пулевыми ранениями. Два выстрела пришлись в голову, один – в грудь. Бизнесмен умер мгновенно.

СУДЬБА-ЗЛОДЕЙКА

До утра Марию продержали в участке на даче показаний. А тем временем вооруженная пистолетом Майка Кукучова ехала в сторону родной Словакии. Как ей за пару дней удалось беспрепятственно пересечь границы четырех стран до сих пор остается загадкой. Но в Словакии Кукучева сама сдалась полиции, думала, судить ее тоже будут дома. Однако местные силовики экстрадировали убийцу обратно в Испанию.

Кукучова сама сдалась полиции в Словакии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выяснилось, что Кукучова проникала на виллу благодаря дубликату ключей, который у нее остался со времен отношений с владельцем сети ювелирных салонов. Девушка пробыла в засаде неделю, а за сутки до убийства ее видели соседи во время пробежки.

- Ее хладнокровие меня поражает до сих пор. Я же видела, с каким лицом она выходила из дома. Ни малейшего намека на нервозность или страх. Убегая, она сняла с уже мертвого Энди золотые часы, - говорит Мария. – После фейкового ограбления Энди поменял замки в доме, а на вилле - нет. Как говорится, судьба-злодейка.

В 2016 году Верховный суд Мадрида поставил точку в деле Майки Кукучовой - 15 лет колонии. Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Суд Малаги признал Майку Кукучову виновной и назначил 24 года в тюрьме. Но в 2016 году Верховный суд Мадрида рассмотрел апелляцию и смягчил наказание до 15 лет заключения. Адвокату словачки удалось доказать, что она убивала Энди Буша в состоянии аффекта.

Мария написала книгу, в которой рассказывает, чему ее научила трагическая история. Фото: Instagram/_masha_korotaeva

Сейчас Марии Коротаевой 27, она живет на два города Москву и Екатеринбург. К концу новогодних праздников она планирует опубликовать книгу со своей историей. После смерти Энди Буша она уже успела побывать в браке с англичанином и поработать риелтором элитного жилья. В столице Урала девушка занимает должность директора торгового центра, принадлежащего ее дедушке.