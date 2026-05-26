Компьютерщику дали 12 лет за фото обнаженного мальчика: его поймали после посиделок в сауне с 8 школьниками

Свердловский областной суд поставил точку в деле Виталия Ерохина, которого в марте 2026 года осудили за использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов (пункты «в» и «г» 2 части 242.2 статьи УК РФ). Тогда Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес ему суровый приговор - 12 лет колонии особого режима. Подсудимый, а также гособвинитель, подали апелляционную жалобу на решение суда.

- Приговор оставлен без изменения по существу, - сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

ПОЙМАЛИ ПОСЛЕ ПОСИДЕЛОК В САУНЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ

Напомним, в мае 2025 года екатеринбуржцу Николаю (Имя изменено. - Прим. ред.) позвонили из отдела полиции. Оказалось, что туда доставили восемь школьников и двух пьяных мужчин из сауны на Вторчермете. Среди подростков был и сын Николая - Гриша.

- Эти мужчины познакомились с Гришей и его друзьями еще в январе. Они представились Виктором и Александром - работниками модельного агентства. Сын тогда рассказал мне об этом, но я запретил ему общаться с ними, - ранее рассказывал «КП-Екатеринбург» Николай.

Гриша ослушался отцовского наказа. Мужчины продолжали задабривать школьников: покупали им сладости, давали деньги. А 10 мая пригласили в сауну, где активно предлагали им алкоголь.

- В отделе полиции выяснилось, что Виктора на самом деле зовут Виталий Ерохин. А во время проверки его телефона силовики нашли фото обнаженного мальчика, - отмечал Николай.

ПРОСИЛ ОБНАЖЕННЫЕ ФОТО У ПОДРОСТКА

Ерохина задержали, а затем отправили в СИЗО. Его обвиняли по нескольким статьям - два эпизода использования несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов (пункты «в» и «г» 2 части 242.2 статьи УК РФ), а также два эпизода развратных действий ( части 1 и 5 статьи 135 УК РФ).

- В ноябре-декабре 2021 года Ерохин во время переписки с несовершеннолетним, который не достиг 14-летнего возраста, склонил подростка к интимным фотографиям. Ребенок сделал несколько фотографий и направил их Ерохину, - сообщали «КП-Екатеринбург» в Чкаловском суде.

Гособвинитель запрашивал для мужчины 18 лет колонии строго режима. Однако суд назначил Ерохину наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии особого режима, а также взыскал с него 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

- Также ему назначено наказание в виде лишения права заниматься деятельностью в сфере, связанной с ремонтом и эксплуатацией компьютеров, на срок 9 лет 11 месяцев 25 дней, - отметили в суде. - По 135-й статье УК РФ обвинение прекратило уголовное преследование в связи с истечением срока давности.

УЖЕ БЫЛ СУДИМ ЗА ПОДОБНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Отметим, что Виталий Ерохин уже был судим за преступления сексуального характера, совершенные против несовершеннолетних. В СУ СК по Свердловской области подробно рассказывали про его судимость. Как оказалось, в 2011-2012 годах мужчина писал несовершеннолетним в социальных сетях. Тогда ему было 33 года, и он работал компьютерным мастером. Он отправлял школьникам анкеты с вопросами сексуального характера.

- За получение ответов на вопросы мужчина при личной встрече платил детям денежные средства. Также он платил деньги малолетним за их фотографии интимного содержания. Встречи с детьми злоумышленник организовывал в общественных местах Екатеринбурга под видом предложения малолетним работы - возмездного распространения листовок о компьютерной помощи, - сообщали в СУ СКР по Свердловской области.

Одной из жертв педофила стал 12-летний мальчик, который помогал ему раздавать листовки. Ерохин заманил его в туалет ТЦ, сказав, что только там он рассчитается с ним за работу промоутера.

В 2013 году мужчину признали виновным по пункту «б» 4-й части 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), а также по 135-й статье УК РФ (Развратные действия в отношении несовершеннолетних). Тогда Ерохина отправили на 8 лет в колонию строгого режима, а также на 15 лет запретили ему ремонтировать компьютеры.

