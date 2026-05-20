Мужчина также чувствовал сильную отдышку.

Специалисты ЦГБ №7 Екатеринбурга спасли 26-летнего хоккеиста, у которого образовался тромб в легком. Мужчина обратился в больницу после того, как у него появился кашель с кровью, отдышка, а также отек и сильная боль в ноге.

- По результатам компьютерной томографии медики выявили тромб в легочной артерии. Незадолго до этого спортсмен получил травму ноги, а также часто совершал авиаперелеты продолжительностью более 12 часов. Этот провоцирующий фактор, предположительно, и стал причиной формирования тромба, - сообщили в Минздраве Свердловской области.

Врачи диагностировали у хоккеиста осложнения: инфарктную пневмонию (Часто ее называют инфаркт легкого. - Прим. ред.) и плеврит, которые развились из-за недостатка кровоснабжения.

Оказалось, что у мужчины начались осложнения.

- Для спасения пациента врачи незамедлительно провели процедуру тромболизиса. Введенный препарат разрушил тромб, и состояние спортсмена удалось стабилизировать, - отметили в Минздраве.

