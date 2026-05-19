Правое легкое «выключилось»: врачи спасли 2-летнего малыша, который подавился арахисом

Ребенок проглотил арахис, не прожевав, и начал задыхаться. Фото: Минздрав Свердловской области

Врачи трех свердловских больниц спасли 2-летнего малыша, который подавился арахисом и едва не задохнулся. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Инцидент произошел на майских праздниках в Богдановиче. Ребенок решил попробовать арахис и проглотил орех, не прожевав. Когда малыш начал кашлять и задыхаться, родные позвонили в скорую помощь.

– У ребёнка были все признаки выраженной дыхательной недостаточности: правое лёгкое «выключилось» из работы, дыхание в нём не прослушивалось. Дежурный врач принял решение о переводе пациента на искусственную вентиляцию лёгких, – сообщила врач-реаниматолог Детского реанимационно-консультативного центра ТЦМК Наталья Заруба.

Когда уровень кислорода в крови удалось нормализовать, медики связались с диспетчерским центром Медицины катастроф.

Единственным способом достать арахис была фибробронхоскопия (Метод диагностики и лечения заболеваний бронхолёгочной системы – Прим. ред). Врачи приняли решение эвакуировать ребенка в Областную детскую клиническую больницу. Для экстренной транспортировки задействовали бригаду санитарной авиации.

Чтобы безопасно транспортировать ребенка, его ввели в медикаментозный сон – это позволило сохранить нормальный уровень кислорода и избежать непроизвольного кашля.

Всего через полчаса вертолет приземлился на площадке ОДКБ, сама операция по извлечению ореха заняла 10 минут. На следующий день малыша сняли с ИВЛ, а через пять дней ребенка выписали домой.