На «Ночь музеев – 2026» в Екатеринбурге работало более 100 площадок

«Ночь музеев – 2026» в Екатеринбурге посетили 83 тысячи человек. Фестиваль проходил 16 мая с 11:00 до полуночи.

Сотрудники музеев уральской столицы провели более 6 тысяч экскурсий. Всего в акции приняли участие 100 выставочных пространств.

Помимо музеев екатеринбуржцы могли посетить картинные галереи

– Самой популярной площадкой «Ночи музеев» в этом году стал креативный кластер «Л52», его посетили 10 600 человек. Главное здание музея истории Екатеринбурга — Дом генерала Качки — стало вторым по посещаемости, там «Ночь музеев» провели 5 323 человека, – сообщили организаторы.

В тройке лидеров по популярности у посетителей также оказался Музей истории камнерезного и ювелирного искусства – сюда пришли 3 839 человек. В Водонапорную башню пришли 2 849 посетителей, а в Музей изобразительных искусств посетил 2 621 человек.

Всего «Ночь музеев – 2026» посетили более 83 тысяч человек

Отмечается, что в честь 20-летнего юбилея проекта в Екатеринбурге впервые состоялся Фестиваль маршрутов. Всего мероприятие объединило 50 пешеходных, автобусных и трамвайных экскурсий.

В честь 20-летия «Ночи музеев» впервые состоялся фестиваль маршрутов

Для екатеринбуржцев были доступны прогулки по городу в компании гидов, посещение промышленных предприятий, а также интерьерные экскурсии и выезды в другие города. За несколько дней в Екатеринбурге провели более 200 таких экскурсий, в которых приняли участие свыше 3,5 тысячи человек.

Для детей вход в музеи был бесплатным до 17:00

Для людей с инвалидностью в рамках проекта «Культура для всех» провели три экскурсии: по объектам фестиваля STENOGRAFFIA, в Музее Андеграунда и в Музее истории плодового садоводства. Их посетили 58 человек.

Музей истории Екатеринбурга посетили более 5 тысяч человек

У Музея архитектуры и дизайна была выставка мотоциклов