"Ночь музеев-2026" пройдет 16 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 16 мая, музеи, галереи и арт-пространства будут работать после захода солнца – в Екатеринбурге пройдет «Ночь музеев - 2026». В этом году акция отмечает свое 20-летие. В проекте участвуют более ста площадок. Кроме того, горожане смогут принять участие в фестивале маршрутов, который объединит пешеходные, транспортные и другие экскурсии.

События «Ночи музеев»-2026 будут посвящены Году единства народов России и Году уральского рока. Программа продлится с 11:00 до полуночи с часовым перерывом с 17:00 до 18:00.

Как и раньше будут платные и бесплатные площадки. 16 мая музеи предлагают специальные льготные цены на билеты. Вход на площадки до 17:00 для детей сделали бесплатным. Ранее на «Ночь музеев» можно было приобрести «единый билет», но в этом году от такого формата отказались.

Подробную афишу можно изучить на официальном сайте проекта «ночьмузеев.екатеринбург.рф». «Комсомолка» собрала гид по наиболее необычным и интересным локациям.

В акции примут участие более ста площадок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

БЕСПЛАТНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Музей истории Свердловской областной клинической больницы № 1 (ул. Волгоградская, 185)

Работать площадка будет с 11:00 до 20:00. Гостей ждут эксперименты с телом и мозгом. Для чего людям два уха, почему наш мозг любит обманывать, и из-за чего расширяются зрачки – ответы найдутся на эти и другие вопросы. Начало организованных экскурсий в 11:00, 14:00 и 17:00. В группы набирают по 15 человек, для участия нужно записаться по телефону +7 (912) 613-54-85.

Музей гигиены (ул. 8 Марта, 78 а/2)

Программа стартует в 14:00 и продлится до полуночи. В дневной программе предусмотрены экскурсии по 30 минут. Гостям расскажут о том, как безопасно путешествовать по Уралу, а также «проведут» по дорожкам сказочного леса. На экскурсиях «Мир эмоций» расскажут, какие эмоции есть у человека, зачем они нужны, и как с ними взаимодействовать.

Для маленьких гостей предусмотрен мастер-класс «Раскрась свою матрешку». Участие бесплатное, по записи: +7 (343) 295-19-23.

В вечерней программе (с 18:00) добавятся экскурсия о советской медицине, о том, как еда управляет нашим настроением, а на сеансе «музыкотерапии» помогут обрести гармонию (20:30).

Музей С.С. Алексеева «Восхождение к праву» (пр. Ленина, 101)

Площадка будет доступна с 11:00 до 02:00.

Старшеклассников ждет квест «Правовой вояж», в котором они исследуют правовые системы мира. Желающие смогут создать свой шопер на мастер-классе «Свобода в цвете». Это мероприятие платное, стоимость 900 рублей. А вечером музей будет отмечать юбилей - подробности пока держат в секрете.

В креативном кластере "Л52" будет насыщенная программа Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Культурно-образовательный центр «Академия Потенциала» (ул. Бажова, 68)

Площадка начинает работу в 11:00 и завершит в полночь. Гостям покажут выставку электрогитар времен СССР, проведут музыкальные рок-квизы. Психолог-сексолог проведет лекцию «Архетипы богов в рок музыке: от мифологии к уральскому року». Программа завершится концертами группы Copper Mount и группы Р.Б.А.

ПЛАТНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Музей наивного искусства (ул. Розы Люксембург, 18)

Помимо обзорных экскурсий, которые будут проходить каждый час с 20:00, горожанам предложат порисовать на кофейной бумаге в стиле Дмитрия Бухрова. В 18:00 пройдет концерт «Единство культур».

Для участия в мастер-классе необходима регистрация по телефону +7 (343) 290-90-26 или на сайте музея.

Стоимость билета: 100 рублей. Время работы с 11:00 до 23:30

"Ночь музеев-2026" проходит уже в 20-й раз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Музей истории Екатеринбурга (Дом Качки) (ул. Карла Либкнехта, 26)

Детская программа продлится с 11:00 до 17:00. Она посвящена Владиславу Крапивину, отряду «Каравелла» и развлечениям советского времени. В течение дня гости смогут исследовать интерактивную выставку с путеводителем в виде карты. Детей научат вязать морские узлы и собирать бумажные кораблики.

Взрослая программа стартует в 18:00. Запланированы обзорные экскурсии: «Небесный код Екатеринбурга», «От завода к городу», «Чемоданное настроение. Как свердловчане за рубеж ездили». В 18:30 и 20:00 в кофейне пройдет спектакль «Вкус к жизни», а в 21:00 состоится выступление коллектива китайских танцев «Магнолия».

Стоимость билетов: от 150 рублей. Некоторые мероприятия нужно оплатить отдельно.

Креативный кластер «Л52» (пр. Ленина, 52)

Здесь программа будет посвящена музыке. Запланированы экскурсии «Электронные волшебники» и «Наука в большом городе». Последняя с сюрпризом: гости сами определяют, о каком из героев экспозиции пойдет речь. Маршрут каждой следующей экскурсии будет отличаться от предыдущей. Время проведения экскурсий: 18:00, 19:30, 21:00, 22:30

В 20:00 пройдет мастер-класс по игре на терменвоксе, а также по стеклянной мозаике. В 18:30 и 21:30 пройдет конструктивистский танец под «цифровой шум».

Время работы: с 11:00 до полуночи. Стоимость билетов: от 150 рублей, участие в мастер-классах платное.

Музей «Об Этом», 18+ (ул. Луначарского, 133)

Одна из самых популярных площадок для взрослых будет работать до 02:00. В дневную программу вошли экскурсии каждый час о «Всемирной истории об этом».

Вечерняя программа стартует с 18:00. Каждые полчаса запланирована шоу-экскурсия «Тайны народной любви». В программе казачий «пикап», заговоры на страсть и хулиганские игры предков. Специальный гость: фольклорный ансамбль «Ничотакие».

Стоимость: от 400 рублей

Горожан познакомят с народными играми и обрядами Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Резиденция цирка «Арлекино» (Полевской тракт, 22/7а)

Площадка будет работать до 17:00, касса закрывается в 16:00.

Для юных гостей пройдет выставка-перформанс цирковых атрибутов и костюмов из фондов музея Екатеринбургского государственного цирка.

Также артисты подготовили шоу «Для вас» в 12:00 и 14:00. Представление пройдет с участием клоунов, акробатов, гимнастов, жонглеров, а также дрессированной собакой породы бордер-колли. Необходима предварительная запись по телефону: +7 (922) 213-30-87.

Стоимость: для детей бесплатно, взрослый билет от 500 рублей.

Свердловская киностудия (пр. Ленина, 50 ж)

Свердловская киностудия будет работать до 01:00, касса до полуночи. Дневная программа стартует в 11:00.

Для детей (до 17:00) пройдут экскурсии в студии мультипликации и звукозаписи. Целый день будет работать выставка «Родное кино»: костюмы, реквизиты Свердловской киностудии.

С 18:00 в большом павильоне Свердловской киностудии начнет работу площадка, посвященная 40-летию Свердловского рок-клуба. Гости увидят архивные фотографии, а также смогут сделать памятные снимки в декорациях рок-квартирника 80-х. Запланированы кинопоказы первых короткометражек Алексея Балабанова, которые были сняты на Свердловской киностудии, экскурсионная программа и мастер-классы по актерскому мастерству.

На мероприятия необходимо зарегистрироваться: +7 (922) 604-66-55. Стоимость билетов: от 350 рублей.

ФЕСТИВАЛЬ МАРШРУТОВ (ЭКСКУРСИИ)

Пешеходная рок-экскурсия «Свердловский рок на карте Екатеринбурга»

Участники экскурсии услышат любимые рок-хиты, которые рождались на улицах города. Гид расскажет истории создания групп«Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Смысловые галлюцинации» и других команд Свердловского рок-клуба.

Горожанам предложат постоять на ступенях знаменитого ДК Свердлова, где располагался рок-клуб, сфотографироваться около памятного знака в честь «Наутилуса Помпилиуса» на бывшем клубе Архитектурного института.

Стоимость: от 800 рублей. Телефон для справок: +7 (963) 449-44-55

В Екатеринбурге пройдет множествео пешеходных и автобусных экскурсий Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экскурсия по Екатеринбургскому метрополитену «Последний советский»

Екатеринбургский метрополитен принял первых пассажиров 27 апреля 1991 года. За это время, несмотря на доступность, стал одним из самых загадочных объектов города. Экскурсоводы расскажут о тайнах метро Екатеринбурга, особенностях архитектуры и истории его строительства.

Стоимость: от 800 рублей. Телефон для справок: +7 (343) 371-22-43.

Массовое катание на «УГМК-Арена»

В рамках «Ночи музеев»-2026 пройдет сеанс массового катания на тренировочной арене в 21:00. Для гостей обещают профессиональный лед и диджейские сеты популярной музыки.

Стоимость: от 700 рублей. Возможен прокат коньков.

Автобусный тур в Нижнюю Синячиху. Интерактивная программа «Сказы тетки Харитины»

Село Нижняя Синячиха открывает двери в прошлое. У русских сел, как и у людей, есть свой характер и своя судьба. Вот уже 346 лет пишется летопись Нижней Синячихи. Гостей встретят караваем и хороводом дружбы.

В программе экскурсии по Музею деревянного зодчества и Спасо-Преображенской церкви, старинные обряды, катание на лошадках, посещение казахского подворья и многое другое.

Поездка займет 12 часов. Стоимость: от 2300.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru