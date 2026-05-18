Утонувший мальчик не умел плавать. Фото: читатель "КП"/ ОМВД России «Сухоложский»

Стали известны подробности трагедии, которая произошла в Сухом Логу. Напомним, 17 мая водолазы достали из реки Пышма тело подростка. Как стало известно «КП-Екатеринбург», утонувшим оказался 13-летний Алмаз Ф. Подросток занимался тхэквондо и часто занимал призовые места на соревнованиях.

- Вместе с друзьями он купался в районе Красного Камня. Его взяли «на слабо». Он первый прыгнул с моста в холодную воду, у него свело ноги. Хотя Алмаз не умеет плавать, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая семьи погибшего мальчика. - Говорят, что ему пытался помочь рыбак, который проплывал в этот момент на лодке, но не смог. Тело доставали уже водолазы.

Мальчик прыгнул в холодную воду с моста. Фото: читатель "КП"

По данным руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, семья Алмаза не состояла на учете в ПДН. Также после смерти мальчика в СУ СК по Свердловской области возбудили уголовное дело по 109 статье УК РФ (Причинение смерти не неосторожности). В ведомстве отметили, что следов криминальной смерти нет.

- По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, тело умершего направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, истребован характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия, - сообщили в СК.

Редакция «КП-Екатеринбург» выражает соболезнование семье мальчика.