Тело 13-летнего мальчика нашли в реке в Сухом Логу

Тело школьника обнаружил в воде очевидец Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сухом Логу из реки Пышма вытащили тело 13-летнего мальчика. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе МЧС по Свердловской области, его обнаружил очевидец и обратился с в экстренные службы.

На данный момент на мечте ЧП проводятся оперативно-следственные мероприятия.

- Работают специалисты государственной инспекции по маломерным судам и правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе МЧС.

Редакция также обратилась за комменьарием в Следственный комитет по Свердловской области. Ответ ожидается.

Напомним, в Нижней Туре в конце апреля прекратили поиски трех пропавших рыбаков. 28-летний Максим Миронов, его отец, 64-летний Алексей Миронов и друг семьи, 65-летний Виталий Шестаков пропали 10 апреля. В тот день они отправились на рыбалку. Домой мужчины так и не вернулись.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru