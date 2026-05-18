Тело 13-летнего мальчика нашли в реке в Сухом Логу

В Сухом Логу из реки Пышма вытащили тело 13-летнего мальчика. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе МЧС по Свердловской области, его обнаружил очевидец и обратился с в экстренные службы.
На данный момент на мечте ЧП проводятся оперативно-следственные мероприятия.
- Работают специалисты государственной инспекции по маломерным судам и правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе МЧС.
Редакция также обратилась за комменьарием в Следственный комитет по Свердловской области. Ответ ожидается.
Напомним, в Нижней Туре в конце апреля прекратили поиски трех пропавших рыбаков. 28-летний Максим Миронов, его отец, 64-летний Алексей Миронов и друг семьи, 65-летний Виталий Шестаков пропали 10 апреля. В тот день они отправились на рыбалку. Домой мужчины так и не вернулись.
