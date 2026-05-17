Обожженная пленка и пятна на снимках: стали известны новые детали гибели группы Дятлова

Группа Игоря Дятлова погибла на севере Свердловской области в ночь на 2 февраля 1959 года Фото: снимок, сделанный участниками группы Дятлова

Фотопленки из уголовного дела о загадочной гибели туристов из группы Игоря Дятлова были полностью отсканированы в высоком разрешении. Это позволит исследователям установить новые факты, а также приблизиться к разгадке смерти туристов.

История, которая произошла в феврале 1959 года в горах, на севере Свердловской области, считается одной из самых загадочных в XX веке. Тогда пропали девять туристов: пятикурсник Уральского политехнического института (УПИ), руководитель группы Игорь Дятлов, а также Юрий Кривонищенко, Юрий Дорошенко, Рустем Слободин, Зинаида Колмогорова, Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Николай Тибо-Бриньоль и Семен Золотарев.

Следователи установили, что перед гибелью вся группа в панике выскочила из палатки, даже не надев теплую одежду и обувь. Участники группы сбежали по склону, развели костер, а затем все погибли. Их покалеченные тела найдут в радиусе полутора километров от палатки. Следствие так и не смогло установить точную причину смерти туристов. А на последнем снимке, который успели сделать испуганные студенты, запечатлено необъяснимое свечение.

Важнейшим свидетельством произошедшего являются пленки из фотоаппаратов туристов. В уголовном деле их насчитывается 18, но сохранились только шесть. Их в конце нулевых передала в Фонд памяти группы Игоря Дятлова дочь следователя Льва Иванова.

Недавно фотограф Андрей Сафонов при поддержке «Комсомольской правды» отсканировал эти пленки на современном оборудовании. Фотографии в улучшенном качестве показали на VII Всероссийской ежегодной конференции, посвященной уральской трагедии. Она состоялась 16 мая в Екатеринбурге.

- На некоторых пленках были повреждения: то ли дефект при проявке, то ли другие причины. При исследовании под мощным современным оборудованием было установлено, что фотоэмульсия обожжена. Это, очевидно, связано с воздействием высокой температуры, - рассказал «КП-Екатеринбург» председатель Правления общественной общероссийской организации «Фонд памяти группы Дятлова» Алексей Коськин.

По его словам, популярную версию, связанную с ракетой и радиацией, этот факт вряд ли подтверждает.

- Это было локальное воздействие на данный фотоаппарат. Как мы считаем, устройство принадлежало Семену Золотареву. Либо рядом с конкретным участником что-то произошло, но, есть и более правдоподобная версия. Предполагаем, что была подвесная печка, фотоаппарат случайно оказался под ней и нагрелся. От этого фотоэмульсия немного «вскипела», и появились черные пятна, - продолжает эксперт.

На снимках изображены сами дятловцы. Имеются и фото с поисковых работ и другие технические снимки.

- Мы считаем, что фотографии помогут установить более ясную картину произошедшего. На последнем снимке запечатлен некий светящийся хвост. Многие думали, что это след ракеты. Но наш эксперт считает, что это технический брак, - заключил Алексей Коськин.

Журналист «Комсомольской правды» Наталья Варсегова на конференции сообщила, что снимки в высоком разрешении будут опубликованы на специальном ресурсе. Любой желающий сможет с ними ознакомиться и провести свое исследование.

