«Будет жарко!»: Новые подробности о фотографиях группы Игоря Дятлова расскажут на конференции в Екатеринбурге

Больше полувека исследователи пытаются понять, что погубило группу туристов на севере Урала

VII Всероссийская ежегодная конференция, посвященная уральской трагедии, обещает быть весьма интересной. Впервые публике покажут сканированные в хорошем разрешении снимки с оригинальных пленок группы Дятлова.

Напомним вкратце нашу историю. Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов: пятикурсник Уральского политехнического института (УПИ), руководитель группы Игорь Дятлов, а также Юрий Кривонищенко, Юрий Дорошенко, Рустем Слободин, Зинаида Колмогорова, Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Николай Тибо-Бриньоль и Семен Золотарев. Перед гибелью, как установит следствие, они выскочили из палатки полураздетые и полуразутые, спустились по склону, развели костер в безветренном месте… и погибли. Замерзшие и покалеченные тела всех девятерых были найдены в радиусе полутора километров от палатки. Что стало причиной трагедии, следствие так и не установило, объяснив причину туманной формулировкой: туристы погибли от «стихийной силы, преодолеть которую были не в состоянии». Особо важным свидетельством произошедшего являются пленки из фотоаппаратов туристов. В уголовном деле их насчитывается 18, но до наших дней «дошли» только 6, которые когда-то передала в Фонд памяти группы Игоря Дятлова дочь следователя Льва Иванова.

Недавно фотограф Андрей Сафонов, начинавший свою профессиональную деятельность в доцифровую эру, при поддержке «Комсомольской правды» отсканировал эти пленки на современном оборудовании. И ему что рассказать заинтересованной публике.

- На конференции поделюсь выводами, которые вполне могут потянуть на сенсацию. Приходите, будет интересно и жарко! – обещает Андрей Сафонов.

Что скрывают тени на негативах? Убийца? Аномалия? Или то, что официальные лица предпочитали не замечать? Теперь каждый пиксель — улика.

- В этот раз мы решили сделать акцент не на версиях и воспоминаниях поисковиков, что, безусловно, очень важно, а на документальные свидетельства трагедии – фотопленки, - говорит организатор конференции, меценат, предприниматель Дмитрий Киреев. – Благодаря «Комсомольской правде» в течение полугода была проделана большая работа по сканированию негативов в хорошем качестве. На конференции мы сможем все вместе внимательно изучить самые спорные кадры.

Идейный вдохновитель конференции, председатель Фонда памяти группы Дятлова Алексей Коськин рассказал, что впервые на мероприятии выступит соратница Юрия Юдина (10-го участника группы Дятлова, сошедший с маршрута по болезни).

- Эта женщина была активным туристом клуба «Полюс», основанного Юрием Юдиным в городе Соликамск, - уточнил Алексей Коськин. - Она расскажет неизвестные подробности его жизни. На конференции будут присутствовать ветераны-поисковики - непосредственные участники тех событий, которые лично знали туристов группы Дятлова. Ожидается прибытие на конференцию родственников туристов погибшей группы Дятлова. Традиционно не обойдется без обсуждения версий случившегося. Также будут анонсированы предстоящие новые мероприятия и экспедиции.

VII Всероссийская ежегодная конференция пройдет 16 мая 2026 года в конференц-зале отеля «Marins Екатеринбург» (улица Челюскинцев, 106). Начало в 14.00. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет вестись запись всех выступлений.

В этот же день в 9.00 (перед конференцией) от отеля «Marins Екатеринбург» запланирована экскурсия на комфортабельном автобусе по местам памяти группы Дятлова.