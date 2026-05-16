Тысячи людей любуются на экспонаты: как в Екатеринбурге проходит юбилейная «Ночь музеев – 2026»

16 мая в Екатеринбурге культурные пространства отклонились от привычного графика работы и стали принимать посетителей до полуночи. А все потому, что уральская столица присоединилась к масштабной акции «Ночь музеев – 2026».
Горожане и гости города отправились за впечатлениями. Они рассматривают уникальные артефакты, знакомятся с историей, посещают лекции и мастер-классы. Многие из них приняли участие в познавательных экскурсиях.
Екатеринбургский музей изобразительных искусств собрал на площадке немало поклонников авангарда. Абстрактные картины Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко и других мастеров притягивают взгляды уральцев.
Музей природы Урала также заполонили посетители. Экспонаты тщательно рассматривают как дети, так и взрослые. Здесь провели мастер – класс по изготовлению аппликаций. После чего уральцам прочитали лекцию о миграции птиц. Эксперты рассказали, как устроен механизм перемещения пернатых. В том числе объяснили, почему нужно беречь места их обитания.
Событийная программа площадок посвящена Году единства народов России, а также Году уральского рока. Сама же акция отмечает свое 20-летие. К масштабному мероприятию в Екатеринбурге присоединились свыше 100 выставочных пространств. Посетителям доступны платные и бесплатные экспозиции.
