Ксюша сделала свои первые за несколько дней до 11-летия. Фото: предоставила мама девочки Юлия Пимакина

Ксюша осторожно встает на ноги и делает свой первый шаг, затем второй, третий… Девочка переваливается с боку на бок, но ее подстраховывает реабилитолог.

- Молодец, доченька! Вот так. Давай, балансируй, - поддерживает Ксюшу мама.

Школьницу с ДЦП поставили на ноги в Китае

Для Юлии Пимакиной из Екатеринбурга этот момент становится самым настоящим чудом, ведь ее дочь не могла ходить 10 лет…

«ЧУТЬ НЕ ЗАДОХНУЛАСЬ»

Ксюша родилась недоношенной, на 31-й неделе. Во время родов малышка захлебнулась околоплодными водами, но врачам удалось ее спасти.

- Семь дней доченька была подключена к аппарату ИВЛ – не могла дышать самостоятельно. Месяц она провела в реанимации. Оказалось, у Ксюши пострадала кора головного мозга, - рассказывает «КП-Екатеринбург» мама девочки Юлия Пимакина.

Когда Ксюше был год, ей поставили диагноз – детский церебральный паралич (ДЦП).

Ксюша растет любознательной и умной девочкой. Фото: предоставила Юлия Пимакина

- Интеллект у нее хорошо развит. Она даже обгоняет своих сверстников по школьной программе. Но заболевание вызвало проблемы с ортопедией. Ксюша передвигалась только на инвалидном кресле, не могла ровно держать спину, у нее были слабые мышцы. Я водила Ксюшу на реабилитации, но занятий было не достаточно, чтобы она могла встать на ноги, - рассказывает мама девочки.

В 2020 году Юлии посоветовали реабилитационный центр в городе Хойчжоу в Китае, в который приезжают пациенты с разных стран.

- Меня связали с родителями других деток с ДЦП, которым помогли встать на ноги. Появилась надежда.

После пандемии Юлия открыла сбор средств на лечение для дочери. Один курс реабилитации, который длится три месяца, стоил 1,8 миллионов рублей.

Ксюша не могла ходить до 10 лет. Фото: предоставила Юлия Пимакина

- Это был наш первый в жизни сбор. Было очень стыдно и страшно. Но мир не без добрых людей. Мы также брали кредиты, и нам помогали родственники, - делится женщина.

«СДЕЛАЛА ПЕРВЫЕ ШАГИ ПЕРЕД 11-ЛЕТИЕМ»

Полететь в Китай Юлия и Ксюша смогли в июле 2025 года.

- Мы жили в съемной квартире неподалеку от реабилитационного центра. Шесть дней в неделю с восьми утра и до шести вечера у Ксюши были занятия и процедуры: психомоторика, ЛФК, массажи, иглоукалывание и другие виды реабилитаций, - рассказывает Юлия.

Школьницу научили вставать и выпрямляться. Фото: предоставила Юлия Пимакина

Со специалистами мама и дочка общались через переводчик в телефоне, а если нужна была помощь, обращались к переводчикам, которые работали в реабилитационном центре и владели русским языком.

Уже через месяц Ксюша научилась вставать и сделала свои первые шаги, на специальном тренажере, а к концу курса научилась ходить с опорой на ходунки и с поддержкой взрослых.

Ксюша светится от радости, что может ходить. Фото: предоставила Юлия Пимакина

- За несколько дней до дня рождения она сделала свои шажочки (12 октября 2025 года Ксюше исполнилось 11 лет, - Прим. ред.). Я заплакала, - вспоминает Юлия. -Смотрела на нее, и не верила, что это действительно происходит. А Ксюша, как только встала на ноги, заявила: «Мама, я не хочу больше сидеть в коляске». Занятия и нагрузки давались ей непросто, но желание ходить придавало сил.

Ксюше было трудно заниматься, но она очень старалась, чтобы научиться ходить. Фото: предоставила Юлия Пимакина

Специалисты сказали Юлии, что для полного восстановления ее дочери необходимо продолжить реабилитацию. Мама девочки снова открыла сбор, а весной 2026 года меценат Игорь Алтушкин оплатил Ксюше курс на полгода, стоимость которого составила 3,7 миллионов рублей. Школьница стала одной из более ста детей, которым основатель Русской медной компании помог в преддверии Пасхи.

Теперь Ксюша может гулять на игровой площадке. Фото: предоставила Юлия Пимакина

26 мая 2026 года Юлия и Ксения вновь смогут отправиться в Китай. Ксюша ждет не дождется, когда сможет ходить самостоятельно.

Сейчас девочка перешла в третий класс. Школьница учится в специализированной школе. В ее классе ребята, у которых сохранился высокий уровень интеллекта, но есть проблемы с ортопедией. Ксюша очень любит рисовать и мечтает стать дизайнером.

