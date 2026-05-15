Ксюша осторожно встает на ноги и делает свой первый шаг, затем второй, третий… Девочка переваливается с боку на бок, но ее подстраховывает реабилитолог.
- Молодец, доченька! Вот так. Давай, балансируй, - поддерживает Ксюшу мама.
Для Юлии Пимакиной из Екатеринбурга этот момент становится самым настоящим чудом, ведь ее дочь не могла ходить 10 лет…
«ЧУТЬ НЕ ЗАДОХНУЛАСЬ»
Ксюша родилась недоношенной, на 31-й неделе. Во время родов малышка захлебнулась околоплодными водами, но врачам удалось ее спасти.
- Семь дней доченька была подключена к аппарату ИВЛ – не могла дышать самостоятельно. Месяц она провела в реанимации. Оказалось, у Ксюши пострадала кора головного мозга, - рассказывает «КП-Екатеринбург» мама девочки Юлия Пимакина.
Когда Ксюше был год, ей поставили диагноз – детский церебральный паралич (ДЦП).
- Интеллект у нее хорошо развит. Она даже обгоняет своих сверстников по школьной программе. Но заболевание вызвало проблемы с ортопедией. Ксюша передвигалась только на инвалидном кресле, не могла ровно держать спину, у нее были слабые мышцы. Я водила Ксюшу на реабилитации, но занятий было не достаточно, чтобы она могла встать на ноги, - рассказывает мама девочки.
В 2020 году Юлии посоветовали реабилитационный центр в городе Хойчжоу в Китае, в который приезжают пациенты с разных стран.
- Меня связали с родителями других деток с ДЦП, которым помогли встать на ноги. Появилась надежда.
После пандемии Юлия открыла сбор средств на лечение для дочери. Один курс реабилитации, который длится три месяца, стоил 1,8 миллионов рублей.
- Это был наш первый в жизни сбор. Было очень стыдно и страшно. Но мир не без добрых людей. Мы также брали кредиты, и нам помогали родственники, - делится женщина.
«СДЕЛАЛА ПЕРВЫЕ ШАГИ ПЕРЕД 11-ЛЕТИЕМ»
Полететь в Китай Юлия и Ксюша смогли в июле 2025 года.
- Мы жили в съемной квартире неподалеку от реабилитационного центра. Шесть дней в неделю с восьми утра и до шести вечера у Ксюши были занятия и процедуры: психомоторика, ЛФК, массажи, иглоукалывание и другие виды реабилитаций, - рассказывает Юлия.
Со специалистами мама и дочка общались через переводчик в телефоне, а если нужна была помощь, обращались к переводчикам, которые работали в реабилитационном центре и владели русским языком.
Уже через месяц Ксюша научилась вставать и сделала свои первые шаги, на специальном тренажере, а к концу курса научилась ходить с опорой на ходунки и с поддержкой взрослых.
- За несколько дней до дня рождения она сделала свои шажочки (12 октября 2025 года Ксюше исполнилось 11 лет, - Прим. ред.). Я заплакала, - вспоминает Юлия. -Смотрела на нее, и не верила, что это действительно происходит. А Ксюша, как только встала на ноги, заявила: «Мама, я не хочу больше сидеть в коляске». Занятия и нагрузки давались ей непросто, но желание ходить придавало сил.
Специалисты сказали Юлии, что для полного восстановления ее дочери необходимо продолжить реабилитацию. Мама девочки снова открыла сбор, а весной 2026 года меценат Игорь Алтушкин оплатил Ксюше курс на полгода, стоимость которого составила 3,7 миллионов рублей. Школьница стала одной из более ста детей, которым основатель Русской медной компании помог в преддверии Пасхи.
26 мая 2026 года Юлия и Ксения вновь смогут отправиться в Китай. Ксюша ждет не дождется, когда сможет ходить самостоятельно.
Сейчас девочка перешла в третий класс. Школьница учится в специализированной школе. В ее классе ребята, у которых сохранился высокий уровень интеллекта, но есть проблемы с ортопедией. Ксюша очень любит рисовать и мечтает стать дизайнером.
