Мальчик схватил нож: мигрант, избивший 12-летнего школьника, заявил, что защищал его мать

Алим работает дворником

В Екатеринбурге 15 мая в Желездорожном районном суде избрали меру пресечения 19-летнему гражданину Казахстана Алиму. Его обвиняют в избиении 12-летнего Максима, который заступился за свою маму. Инцидент произошел 4 мая. В тот вечер шестиклассник вмешался в конфликт, который возник между женщиной и ее молодым сожителем.

«ДОСТАЛ НОЖ И УГРОЖАЛ»

Как рассказывал отец пострадавшего мальчика Александр, с бывшей женой он развелся в феврале этого года. Мужчина является ветераном СВО. В зоне спецоперации он получил тяжелое ранение, и долгое время восстанавливался. В этот период супруги расстались.

- После этого она сразу начала искать нового мужчину. Не так давно сошлась с неким Алимом. Общению сына с матерью не мешаю, ребенку без мамы плохо будет, - рассказывал «КП-Екатеринбург» отец пострадавшего мальчика.

По словам Александра, 19-летний Алим начал проявлять агрессию задолго до нападения на его сына. В марте иностранец избил самого ветерана СВО.

Тогда Александр пригласил бывшую жену домой, чтобы отдать алименты (деньги были в виде наличных).

- В этот момент Алим врывается в мой дом, устраивает скандал. Потом бьет меня несколько раз по затылку, я теряю сознание. Он угрожал моей жизни, достал канцелярский нож, осуждал СВО и мою службу, - говорил Александр.

Бывшая жена остановила своего сожителя. Военнослужащий не смог дать отпор из-за состояния здоровья, объяснял Александр. После ЧП он вызвал «скорую помощь», а затем несколько дней пролежал в больнице.

СЛОМАЛ РЕБЕНКУ НОС

В начале мая между сожителями вновь вспыхнул скандал. На этот раз свидетелем стал уже школьник, который гостил у мамы. Услышав крики, рассказывал Александр, его сын вступился за мать.

- Максим сказал: «Ты не мужик, раз так себя ведешь». Алим переключился на него. Стал его избивать, - говорил Александр.

О случившемся мужчина узнал из видеозвонка. Мальчик был в крови, а на фоне кричал Алим о том, что шестиклассник «накосячил», поэтому и отхватил. Мужчина сразу же приехал в квартиру и забрал сына. Врачи диагностировали у Максима перелом носа, черепно-мозговую травму и ушибы.

Инцидентом заинтересовались в полиции, Следственном комитете и общественники из объединения «Северный человек» в Екатеринбурге.

- По данному факту следственным отделом по Железнодорожному району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ «Истязание», - сообщили в пресс-службе ведомства.

УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО У МАЛЬЧИКА БЫЛ НОЖ

Во время процесса по избранию меры пресечения выяснилось, что по факту случившегося также заведено уголовное дело по 119-й статье УК РФ (Угроза убийством).

На суде стало известно, что Алим работает дворником. С его слов, с мальчиком отношения у него хорошие и плохо он к нему не относится. А вот с отцом Максима отношения «натянутые».

С Алсу - мамой пострадавшего мальчика - Алим уже четыре месяца. Они планировали расписаться. На суде выяснилось, что женщина беременна.

- Александр постоянно вмешивался. Он говорил Алсу, что не даст нам быть вместе, - утверждал на суде молодой человек.

При этом обвиняемый не отрицает, что бил ребенка.

По словам Алима, применить физическую силу ему пришлось из-за того, что мальчик схватился за нож. Обвиняемый утверждает, что испугался, что школьник навредит своей матери, вот и ударил школьника.

- Не стоило этого делать. Я раскаиваюсь и понесу наказание, - говорил обвиняемый.

ПЫТАЛСЯ СБЕЖАТЬ ОТ ПОЛИЦИИ

Во время задержания Алим оказывал сопротивление, озвучила судья. Молодой человек пытался скрыться от полицейских на автомобиле, создал аварийные ситуации и заблокировал двери легковушки. Однако скрыться не получилось: Алим заехал в тупик во дворе.

Обвиняемый отрицает это. По его словам, он не видел из-за темноты на улице, кто за ним гонится, а двери машины не были заблокированы.

Затем суд стал допрашивать в качестве свидетеля маму пострадавшего мальчика.

Женщина утверждает, что сожитель хорошо относится к ее сыну

- Хороший, добрый, общительный человек, - описывает Алсу Алима. - Были бытовые конфликты, но чтобы руку поднимал, такого не было. Он меня любит, он очень заботливый.

Женщина утверждает, что сожитель хорошо относится к ее сыну.

- Они в футбол вместе играли, общались, не было каких-то конфликтных ситуаций. Кроме той, что случилось 4 мая, - заявила Алсу. - Он [Алим] на колени падал, плакал, ночами не спал, после того, что сделал. Извинения просил у меня и сына.

Суд избрал для Алима меру пресечения в виде содержания под стражей. В СИЗО он пробудет до 12 июля.

