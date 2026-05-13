«Ты не мужик, раз так поступаешь!»: иностранец сломал нос школьнику, вступившемуся за мать

У ребенка диагностировали перелом носа и ЧМТ.Фото: "Северный человек" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге гражданин Казахстана покалечил шестиклассника. 12-летний мальчик заступился за свою маму во время конфликта, за это был избит ее 19-летним сожителем. Инцидент произошел 4 мая вечером. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал родной отец школьника Александр. На данный момент иностранец задержан.

ИЗБИЛ ДО ПОТЕРИ СОЗНАНИЯ БОЙЦА СВО

Александр недавно восстановился после тяжелого ранения. Мужчина более 15 лет является военным, в том числе служил в зоне СВО. Получив боевое ранение, лежал в госпитале, Александр смог восстановиться, сейчас служит в военкомате. Когда Александр проходил реабилитацию, с его слов, супруги расстались.

- Развелись мы не так давно, 14 февраля. После этого она сразу начала искать нового мужчину. Не так давно сошлась с неким Алимом. Общению сына с матерью не мешаю. Она же все-таки мать, ребенку без мамы плохо будет. Про сожителя почти ничего не знаю, не общаюсь с ним, - рассказывает «КП-Екатеринбург» отец пострадавшего мальчика.

Как говорит Александр, это не первый случай, когда новый избранник женщины проявляет агрессию. В марте этого года Алим избил и самого ветерана СВО.

- Я пригласил супругу домой, чтобы отдать ей алименты, у меня деньги были наличными. В этот момент этот человек врывается без спроса в мой дом, устраивает там с ней скандал. Потом психует, подлетает ко мне и ударяет меня несколько раз по затылку, я теряю сознание. Успел включить диктофон, чтобы потом узнать, что случилось. Он угрожал моей жизни, достал канцелярский нож, осуждал СВО и мою службу. Его бывшая супруга остановила, они ушли. Я вызвал «скорую», лег в больницу на несколько дней, - рассказывает Александр.

СЛОМАЛ НОС РЕБЕНКУ

В начале мая между сожителями вновь вспыхнул скандал на почве ревности, говорит ветеран СВО. С его слов, ребенок просто попал под горячую руку.

- О случившемся я узнал, когда они мне позвонили. Ребенок весь в крови, на фоне кричит Алим о том, что мой сын «накосячил». Я сразу же приехал и забрал его. Оказалось, у сожителя с бывшей женой были разборки на кухне. Ребенок вступился за мать, сказал: «Ты не мужик, раз так себя ведешь». Алим переключился на него. Стал его избивать.

Отец школьника, приехав на место ЧП, вызвал «скорую помощь»,после чего уехал с ребенком в ДМБ №9. Там также зафиксировали побои: черепно-мозговая травма и перелом носа.

Александр также обратился в полицию и органы ПДН. Началась проверка. Со слов Александра, Алим задержан. Мальчик восстанавливается после пережитого и вскоре вернется на занятия в школе.

Инцидентом также заинтересовалось объединение «Северный человек». Общественники оказывают помощь Александру и его сыну.

- Мы просим от правоохранительных органов оперативной и эффективной реакции – пусть виновный будет наказан по всей строгости российского закона! – заявлял руководитель организации в Екатеринбурге Никита Лисицкий.

В Следственном комитете по Свердловской области сообщили, что после инцидента заведено уголовное дело.

- По данному факту следственным отделом по Железнодорожному району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ «Истязание», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи устанавливают точные обстоятельства происшествия, добавили в СКР.

