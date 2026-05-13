Прохожая пыталась поймать в воздухе: стало известно, почему 4-летний малыш выпал из окна 15 этажа

Полиция призывает родителей не оставлять маленьких детей без присмотра

Следственный комитет начал проверку после падения 4-летнего мальчика из окна 15 этажа на улице Таватуйской в Екатеринбурге. Инцидент произошел в новостройке утром 13 мая. Как стало известно «КП-Екатеринбург», ребенок самостоятельно открыл пластиковое окно и упал на газон. Это спасло ему жизнь, сейчас малыш в реанимации ДГКБ № 9.

– Устанавливаются также причины и условия, которые способствовали произошедшему, с целью принятия комплекса мер по недопущению таких обстоятельств впредь, – сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

К сожалению, подобные случаи все чаще происходят в теплое время года. Только в 2025 году на Среднем Урале из окон выпали 46 детей, из которых трое – скончались. В полиции отметили, что в данном случае на окне не было москитной сетки, на которую часто любят облокачиваться малыши. К слову, именно так три недели назад на Уралмаше погибла 7-летняя девочка.

Пострадавший мальчик воспитывается матерью и старшим братом. Летящего вниз мальчугана заметила прохожая, женщина даже попыталась поймать ребенка в воздухе.

– В текущем году это уже пятый случай, один закончился летальным исходом, – добавил официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых. – Беда кроется в том, что многие родители до сих пор не озаботились установлением оконных замков - блокираторов. Важную роль играет правильная расстановка мебели в жилище. Злополучная москитная сетка создает иллюзию безопасности, в реальности она предназначена для предотвращения проникновения внутрь мух и кровососущих. Законные представители несовершеннолетних ни на минуту не должны бросать свои «цветы жизни» без присмотра.

Сейчас полицейские анализируют съемки с камер видеонаблюдения, чтобы установить более подробные обстоятельства случившегося.

