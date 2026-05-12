Одноклассники, фонд ОРБИ и «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятёрочка» запустили проект ко Всемирному дню борьбы с гипертонией

Одноклассники совместно с фондом борьбы с инсультом ОРБИ, проектом «Пятёрочка с заботой» и «Центрами местного сообщества» торговой сети «Пятёрочка» запустили «Неделю здоровья сердца и сосудов», приуроченную ко Всемирному дню борьбы с гипертонией. Инициатива направлена на повышение осведомленности о профилактике повышенного давления и поддержку привычки регулярно контролировать показатели здоровья.

В рамках проекта, в течение недели до 17 мая в Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге в ряде магазинов «Пятёрочка» посетители смогут узнать о важности профилактики гипертонии и бесплатно получить практические рекомендации по питанию и образу жизни. Также посетителям выдадут памятку, разработанную медицинскими экспертами фонда, о нормах артериального давления и простых шагах, которые помогают держать показатели под контролем.

Подробности о расписании работы и адресах магазинов пользователи могут изучить в группе «Социальные проекты ОК».

Также в рамках проекта в ОК появится специальная тематическая подборка «Контроль давления», где собраны материалы, подготовленные совместно с медицинскими экспертами фонда ОРБИ. Пользователи соцсети смогут изучить рекомендации о том, какие показатели давления считаются нормой, как правильно измерять давление, какие мифы о гипертонии встречаются чаще всего, а также как питание, движение и сон влияют на самочувствие.