Студентка УрФУ отдала $30 000 украинским мошенникам: обчищать квартиру отца-бизнесмена пришли школьники

Теперь школьникам грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге студентка УрФУ отдала $ 30 000 украинским мошенникам. Как стало известно «КП-Екатеринбург», семейная драма развернулась в высотке на Репина, 109. В начале мая 22-летняя девушка поверила в угрозы от анонимных кураторов в Telegram. Ее убедили, что она «спонсирует ВСУ», а также в «необходимости обыска» в квартире родителей. Именно так аферисты решили действовать, когда узнали, что отец девушки – бизнесмен.

Утром 5 мая студентка передала ключи от квартиры родителей в новостройке. Грабить жилье приехали двое школьников: 18-летний Никита из Нижнего Тагила и 17-летняя Катя из Екатеринбурга. Они обчистили сейф отца и сбежали. В тот день они вытащили $30 000 и ювелирные украшения. Общий ущерб составил порядка 2,7 миллионов рублей.

– Оперуполномоченные отдела полиции № 8 совместно с коллегами из УМВД города задержали «бегунков» по «горячим следам». Никита и Катя признались, что сами стали жертвами мошенников и действовали по наводке, – сообщил источник «КП-Екатеринбург».

Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере». Никиту с подельницей доставили в суд, где следствие просило отправить обоих в СИЗО. Но суд избрал для них наиболее мягкую меру пресечения и отпустил под запрет определенных действий. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что аналогичный случай был в апреле, когда школьник помог ограбить дом собственной семьи. Мы также рассказывали историю предпринимательницы, которая осталась без украшений из-за наивности брата.

Жертвами мошенников становятся и семьи чиновников. Известно, что жена одного из мэров Среднего Урала отдала 14 миллионов рублей.

ВАЖНО

Ранее полиция Екатеринбурга неоднократно просила родителей провести беседы со своими несовершеннолетними детьми на предмет безопасного поведения в интернете. Правоохранители призывают всех критично относиться к любой информации, поступающей по телефону или через социальные сети! Не стоит верить незнакомцам, кем бы они не представлялись и какой бы ответственностью не угрожали. В любой подозрительной ситуации необходимо прервать связь и самостоятельно обратиться в органы внутренних дел.

Необходимо помнить об уголовной ответственности за «помощь следствию», связанную с хищением чужого имущества!

