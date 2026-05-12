В Екатеринбурге двух школьников обвиняют в краже 2,7 млн рублей

В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения двум подросткам – 17-летней девушке и 18-летнему парню. Обоих обвиняют в краже как минимум 2,7 миллиона рублей из квартиры. Как предполагает следствие, школьники действовали по указу мошенников.

Теперь их обвиняют по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере».

- Следствие ходатайствовало об аресте юноши и домашнем ареста для девушки. Суд отказал в удовлетворении ходатайств следователю и избрал обоим школьникам меру пресечения в виде запрета определенных действий, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Постановления Верх-Исетского районного суда, который рассматривал ходатайства, пока не вступили в законную силу.