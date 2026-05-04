В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности объявили в 9:08

В Свердловской области утром 4 апреля объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. Соответствующее сообщение поступило в 9:08.

- Внимание! В регионе объявлен режим беспилотной опасности! Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, - написал Денис Паслер в своих социальных сетях.

Отмечается, что в связи с беспилотной опасностью жители региона могут столкнуться с ограничениями связи и мобильного интернета.

Денис Паслер напомнил свердловчанам о запрете подбирать и перемещать обломки беспилотников, а также снимать и публиковать фото и видео работы систем ПВО или БПЛА. Обо всех подозрительных объектах следует незамедлительно сообщить по единому номеру 112.

Напомним, ранее режим беспилотной опасности объявляли 2 мая.

