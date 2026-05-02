В Свердловской области ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.
Он отметил, что в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Аналогичная ситуация в Башкирии и Челябинской области.
– Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников, – говорится в сообщении губернатора Дениса Паслера.
Напомним, что утром 25 апреля вражеский беспилотник повредил высотку в центре Екатеринбург. СК квалифицировал действия ВСУ как теракт.
