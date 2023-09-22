«Револьвер оказался боевым»: на домашнего тирана из Каменска-Уральского, устроившего дебош в подъезде жены, завели уголовное дело

18 сентября Максим Мальмин уже наведывался в подъезд к жене и бился головой о ее двери. Фото: скриншот в сидео

Полиция возбудила уголовное дело на 43-летнего слесаря из Каменска-Уральского Максима Мальмина, который накануне пришел к жене с пистолетом. Но пускать дебошира Тамара не стала. Тогда мужчина устроил в подъезде дебош. Силовики несколько часов вели переговоры со смутьяном. Однако словам полицейских он не внял. В итоге его пришлось брать штурмом. После задержания Максима Мальмина доставили в больницу.

- Сотрудники полиции из подразделения дознания ОП № 23 Каменска-Уральского в отношении местного ранее судимого жителя, 1980 года рождения, устроившего накануне в подъезде дома своей жены дебош, возбудили уголовное дело по первой части статьи 119 УК РФ – угроза убийством, - рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Полиция несколько часов вела переговоры с дебоширом. Фото: предоставлено Валерием Горелых

По его словам, сейчас дебошир по-прежнему находится под стражей в больнице.

- Предмет, находившийся в руках подозреваемого, оказался сигнальным револьвером модели «Форманта», который был переделан в боевой, - уточнил полковник Горелых. - Сыщики уголовного розыска при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли 6 патронов и 2 гильзы, а в его автомобиле SsangYong Sports, - коробку из под боеприпасов.

За хранение оружия Мальмину «светит» уголовное дело по статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

- Кроме того, незадолго до вчерашнего ЧП у него было изъято два ружья, - добавил полковник Горелых.

Напомним, несколько лет назад мы подробно рассказывали о похождениях Максима Мальмина. Житель Каменска-Уральского сжег дом своей бывшей супруги Алены и пытался ее задушить. Кстати, как и в нынешнем случае гнев ловеласа вызвало то, что благоверная решила подать на развод.

Также «КП-Екатеринбург» общалась с другими женщинами, которые в разное время встречались с домашним тираном. Одна из них рассказала, как он вывез ее голой в лес, а другая вспомнила, как Максим впечатал ее в стену на машине.

Как ни странно, Максиму Мальмину все это время удавалось избегать колонии. В октябре 2022 года Каменский районный суд признал его виновным по первой части статьи 119 УК РФ (Угроза убийством) и второй части статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). В обоих случаях речь идет о преступлениях, от которых пострадала бывшая супруга Мальмина Алена.

Прокуратура требовала отправить домашнего тирана в колонию общего режима на три года и один месяц. Однако Фемида оказалась к Мальмину более благосклонна. Суд постановил приговорить мужчину к двум годам и семи месяцам исправительных работ. Однако на это решение была подана апелляция. И в августе 2023 года Свердловский областной суд освободил Мальмина от уголовной ответственности по статье об угрозе убийства в связи с истечением срока давности. Правда, в остальном приговор Каменского суда остался без изменений.

В августе 2023 года Мальмина признали виновным в причинении среднего вреда здоровью (речь об эпизоде, где он сбил экс-возлюбленную на машине. - Прим. Ред.). По совокупности обвинений его приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии-поселения. Мальмин должен был самостоятельно прибыть к месту отбывания наказания, однако так это и не сделал. Бывшая супруга Максима Мальмина Алена, в разговоре с «КП-Екатеринбург» предположила, что дебош в подъезде нынешний жены он устроил для того, чтобы «закосить под дурака» и таким образом избежать колонии.