На мужа бизнес-леди из Каменска-Уральского, который терроризировал жену, завели несколько уголовных дел

Супруги прожили вместе лишь шесть недель. Сейчас Алена пытается развестись. Фото: предоставлено героиней публикации

В Каменске-Уральском полиция завела новые уголовные дела на Максима Мальмина, мужа бизнес-леди, которая владеет небольшой сетью киосков с шаурмой.

До этого мы подробно рассказывали про эту историю. Осенью прошлого года Алена познакомилась с 40-летним Максимом, который оказался на 10 лет моложе. Отношения развивались настолько стремительно, что уже спустя два месяца после знакомства пара сыграла свадьбу.

- Мы познакомились с Максимом в клубе. Он ухаживал красиво: пел песни, танцевал, а потом очень романтично преподнес мне кольцо, закрепив его в розы, - вспоминала Алена.

Но семейная идиллии продлилась недолго. Вскоре жизнь женщины превратилась в настоящий кошмар. Муж Алены регулярно ревновал ее, и, по ее словам, периодически устраивал ей взбучку. Однажды он ночью едва не задушил женщину, а вскоре у Алены сгорел дом. Но на этом проблемы женщины не закончились. Вскоре неизвестные обстреляли ее автомобиль. Во всем этом Алена винит мужа, с которым пытается развестись.

Первоначально полиция не спешила заводить на Максима «уголовку», но после того, как история получила огласку в прессе, на ревнивца начали возбуждать дела.

Как рассказала «КП-Екатеринбург» адвокат Наталья Дронова, представляющая интересы Алены Мальминой, в настоящее время на Максима заведено сразу несколько уголовных дел. Среди них поджог, угроза убийством и два дела о порче имущества (в одном случае Максима подозревают в расстреле автомобиля, а во втором случае он, как считает полиция, разбил Алене телефон). Также адвокат рассказала, что еще одно уголовное дело на мужчину завел Следственный комитет. Но о каком именно статье идет речь Наталья Дронова уточнять не стала, в интересах доверителя.

Мы будем следить за развитием ситуации.