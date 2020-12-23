В конце ноября 50-летняя бизнес-леди из Каменска-Уральского ушла от своего мужа. В браке они пробыли всего лишь шесть недель.После этого жизнь Алены Мальминой превратилась в настоящий кошмар. Сначала 40-летний Максим Мальмин писал женщине многочисленные сообщения с угрозами, а потом перешел к действиям.У женщины полностью сгорел частный дом, где в огне едва не погибла ее мать, а позже неизвестные расстреляли ее машину. Во всем этом Алена винит своего супруга, с которым пытается развестись. Женщина обратилась в полицию, но силовики не спешат заводить уголовные дела.ИЗ РОМАНТИКА ПРЕВРАТИЛСЯ В МОНСТРА- Мы познакомились с Максимом в клубе. Он ухаживал красиво: пел песни, танцевал, а потом очень романтично преподнес мне кольцо, закрепив его в розы, - вспоминает Алена в разговоре с «КП-Екатеринбург».Роман разворачивался стремительно и пара поженилась уже спустя два месяца после знакомства.- Максим прибирался в доме, готовил и устраивал романтики… Но хватило его только на два месяца, а потом он превратился в монстра, - вспоминает Алена.Для женщины это был уже шестой брак, а для ее супруга – третий. Поэтому она скептически относилась к штампу в паспорте и считала, что хорошее дело браком не назовут. Но будущий муж настоял: сказал, что любит до безумия и хочет узаконить отношения и чтобы любимая взяла его фамилию. В итоге Алена согласилась на уговоры, решив еще раз попытать счастья в браке.- Как и все надеялась и верила в сказку, а в итоге моя жизнь превратилась в фильм ужасов. В браке прожили всего шесть недель. Поженились 17 октября, а уже 26 ноября я от него сбежала, поняв, что он монстр. Он начал регулярно подкидывать «сюрпризы». Постоянно ревновал и устраивал по этому поводу сцены. То пытался резать себе вены, то угрожал спрыгнуть с четвертого этажа, то хотел себя застрелить (у него был пневматический пистолет), то пытался на ходу выпрыгнуть из моей машины. А в конце октября я проснулась от того, что он меня душил и угрожал убить, - вспоминает женщина.Свою агрессию Максим оправдывал тем, что во сне Алена якобы назвала его другим мужским именем.- Из-за этого я себя даже винила, хотя не знаю, было ли это на самом деле, ведь я спала. Хотела сразу от него после этого уйти, но Максим умолял этого не делать, говорил, что потерял голову из-за ревности, молил о прощении.После расставания Алена напишет на эти действия Максима заявление в полицию. Но силовики вынесут отказ в возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийства» (постановление есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред.). В действиях Максима Мальмина полиция «не нашла состава преступления».ДОМ ВЫГОРЕЛ ДО ОСНОВАНИЯНочью 1 декабря Алена проснулась от того, что в ее частный дом в деревне Чусовой под Каменском-Уральским пробрался мужчина. По словам Алены, это был ее муж Максим Мальмин. Благоверный начал обливать жену электролитом (в составе этой жидкости есть серная кислота. – Прим. Ред.). Также досталось и ее вещам. Их Максим тоже обильно облил электролитом.Алена написала заявление в полицию и на эти действия, но по ним также вынесут отказ в возбуждении уголовного дела (постановление есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред.).Но главные испытания для Алены были впереди. В ночь на второе декабря частный дом, который женщина строила в течение четырех лет, подожгли. Постройка выгорела полностью. И теперь женщине приходится жить на съемной квартире. В произошедшем Алена также винит Максима Мальмина.- Моя мама живет в соседнем доме. Между моим и ее домом навес с баней. Дом мамы нам удалось отстоять в пожаре. В сгоревшем доме был очень дорогой ремонт, который делали в 2018 году, - уточнила женщина.По словам Алены, незадолго до пожара ее мама видела у дома ВАЗ 2114. Еще днем на этом авто Максим Мальмин приезжал к ее дому.После этого женщина почувствовала запах гари, позвонила Алене и ее сыну, вызвала МЧС. Огнем оказался охвачен и дом женщины. Ее спас проезжавший мимо наряд ГИБДД. Один из полицейских вытащил пенсионерку в окно и передал своему коллеге. К счастью, пожарным удалось сбить пламя и дом мамы Алены больших повреждений не получил.Сейчас по факту пожара идет следствие. Алена также написала на Максима Мальмина заявление в полицию, но пока неизвестны результаты пожарной экспертизы.15 декабря неизвестные расстреляли Peugeot Алены Мальминой, который был припаркован у ее дома.Она также винит в этом Максима и тоже написала по этому поводу заявление в полицию.Женщине регулярно продолжают поступать сообщения от ее мужа. В них он, в частности, угрожает ее бизнесу (у Алены несколько точек по продаже шаурмы). Женщина всерьез опасается, что Максим сожжет эти торговые точки. Также, по ее словам, мужчина угрожал сделать инвалидом ее сына.Мы попытались связаться с Максимом Мальминым. Но на неоднократные звонки он так и не ответил.МНЕНИЕ ЮРИСТААдвокат Наталья Дронова, представляющая интересы Алены МальминойСейчас прослеживается явная тенденция угрозы жизни и здоровья женщины. Причем не только для нее, но и для ее сына. Так как есть прямые свидетели того, что ей поступают угрозы. Человек прямым текстом говорит «я тебя убью», а также «ты же любишь большие букеты, я тебе принесу такой на могилу». Также угрожает сделать инвалидом ее сына и тем, что сожжет дом вместе с ее матерью.Эти угрозы поступают регулярно и подкрепляются действиями с его стороны. При всем этом, мужчине помогает его мать. Здесь однозначно требуется адвокатская работа и мы будем добиваться, чтобы было возбуждено уголовное дело. Поэтому мы будем оспаривать поступившие отказы.\\"Комсомолка\\" будет следить за развитием событий.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.