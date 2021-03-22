Впечатал в стену на машине и вывез полуголой в лес: истории женщин, пострадавших от тирана из Каменска-Уральского

Сейчас Максим женат в третий раз. Фото: страница "Вконтакте"

Недавно мы рассказывали историю бизнес-леди из Каменска-Уральского. У Алены до основания выгорел частный дом, а еще ей обстреляли машину и написали на ней нецензурное слово. В этих несчастьях женщина винит Максима Мальмина, своего мужа, с которым пытается развестись. На него завели несколько уголовных дел, сейчас по ним продолжается расследование.

Но, как оказалось, Алена не единственная, кого терроризировал агрессивный мужчина. «Комсомолка» поговорила с женщинами, которые встречались или были близко знакомы с бывшими женами Максима Мальмина. Все они рассказывают истории очень схожие с той, что поведала Алена. Женщины опасаются за свою безопасность, поэтому все их имена будут изменены, а повествование будет вестись от лица подруг.

Алена Мальмина единственная из всех женщин, пострадавших от Максима, не боится говорить от своего имени и показывать лицо. Фото: личный архив

ВЫВЕЗ ПОЛУГОЛУЮ В ЛЕС

Подруга женщины, в которую Максим был влюблен:

- Евгения училась с Максимом в одном училище. Потом их пути разошлись. Они не виделись многие годы. А где-то году в 2018-м, он ей написал. Предложил пообщаться, как с близким другом.

Но общение привело к тому, что он сел ей на шею, постоянно сидел без работы, ну и начал просить подкинуть ему денег на еду, сигареты… А началось все с того, что Максим сказал, что у него якобы больна бабушка, и срочно нужны деньги на ее лечение. А потом все это общение переросло в преследование с его стороны. Постоянно караулил после работы, писал и звонил, говорил, что любит, просил быть с ним… Жене даже приходилось отпрашиваться на работе, чтобы уходить раньше и не встречаться с Максимом.

Однажды он вывез ее в лес. Это случилось после того как Женя решила полностью прекратить общение.

У нее двое детей, поэтому в квартиру она его не пускала. Он стучался в двери, говорил, чтобы она вышла, иначе он подожжет квартиру. Она накинула на себя шубу и сапоги – без колготок - и открыла дверь. Он схватил ее и силой вывез в лес, сказал, что оставит там. Хотел, чтобы она с ним жила, пустила его к себе в квартиру… А еще снова просил денег.

Все это продолжалось еще полгода. Потом у Жени появился мужчина. Он поговорил с Максимом. На какое-то время он перестал ее преследовать, но ненадолго. Ей пришлось обращаться к «смотрящему» за городом, только после этого Максим от нее отстал.

Женщины говорят, что Максим ухаживает красиво, но через пару месяцев становится агрессивным ревнивцем. Фото: соцсети

ВПЕЧАТАЛ НА МАШИНЕ В СТЕНУ

Подруга одной из сожительниц Максима

- С Олесей они были знакомы с детства, на лето ездили в деревню к своим бабушкам. А потом где-то в 2019-м году они встретились в кафе. С его стороны были красивые ухаживания, начали жить. Сначала все было нормально, но потом – месяца через 3-4 он начал распускать руки. Потом извинялся, говорил, что больше так не будет. Она его прощала. В общей сложности они встречались год.

В первый раз он избил ее за то, что якобы она во сне назвала его чужим мужским именем – ситуация один в один, как с Аленой.

Когда разошлись, было как и у остальных женщин – звонки, постоянные сообщения, преследования, в квартире родителей Олеси кто-то разбил все стекла. Она была уверена, что это Максим. Но все-таки он не дурак, поэтому прямых угроз с его стороны не было.

9 июня 2020 года Максим сбил Олесю на машине, буквально впечатал в стену. У нее был перелом крестца. Она несколько недель пролежала в больнице, а потом еще три месяца не ходила на работу. Приходилось лежать, так как сидеть было запрещено врачами. Помимо этого она написала заявление в полицию на то, что он украл из ее сумки 30 тысяч рублей, это произошло сразу после того как он ее сбил. Причем в момент аварии рядом с Максимом сидела его мать.

Олеся к тому моменту уже от него скрывалась, поменяла место жительство. Но он вместе с матерью все равно сумел ее вычислить.

Когда сбил, то хотел затолкать в машину, но сосед услышал крики, выбежал на улицу, он же вызвал скорую.

Олеся написала заявление, но полиция представила это как простое ДТП. Хотя было очевидно, что он сбил ее специально. После этого Максим написал на нее встречное заявление. Когда они встречались, Максим подарил ей два золотых кольца и телефон. В итоге он заявил, что все это она у него украла, сказал, что одно из колец и вовсе принадлежит его матери. В общем, в очередной раз повел себя не красиво.

Сейчас полиция говорит, что якобы ждет заключение от судмедэкспертизы, которая установит степень тяжести травм Олеси. Отказ в возбуждении дела они пока не вынесли, но я уверена, что полиция не хочет этим заниматься.

Сейчас Олеся не живет в Каменске, но там остались ее родители. Она боится за них.

Сейчас мужчина является подозреваемым по нескольким уголовным делам. Фото: страница "Вконтакте"

УНИЖАЛ И ГОВОРИЛ, ЧТО С КВАРТИРОЙ РОДИТЕЛЕЙ МОЖЕТ ЧТО-ТО СЛУЧИТЬСЯ

Подруга одной из бывших жен Максима:

- Ухаживал он красиво. Дарил цветы и прочее. Они поженились с Настей уже через пару месяцев. А вскоре он начала поднимать на нее руку. Избивал по-страшному, а еще морально унижал. Например, мог закрыть у себя дома и не выпускать из квартиры. Когда она все-таки от него ушла, то он говорил, что с квартирой ее родителей может что-то случиться.

В какой-то момент она просто от него сбежала. Уехала из Каменска-Уральского в другой город в Свердловской области. Но он ее нашел и там. Ей пришлось уехать в другой регион России. Она видела вашу статью, но говорить она боится, ведь в Каменске по-прежнему живут ее родители…

ЕДВА НЕ СБИЛ МЕНЯ НА МАШИНЕ, КОГДА ШЛА С ДОЧКОЙ

Виктория, знакома с Максимом с детства:

- Однажды он едва не задавил меня на машине. Позже я узнала, что он так часто наезжал на ней на своих бывших девчонок и жен, кого-то при этом сбивал. Я шла с дочкой. Он резко остановился перед нами, открыл окно и посмеялся. Вот такие у человека «приколы». Однажды при мне в кафе он звонил одной из своих жен, ругался и орал в трубку, что приедет и убьет.

Мы в очередной раз попытались связаться с Максимом Мальминым, но на звонки он не ответил. «Комсомолка» готова опубликовать позицию Максима, если он свяжется с редакцией.

Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru