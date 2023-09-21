Вооруженного мужчину-тирана из Каменска-Уральского задержали силовики

Сотрудники СОБР задержали дебошира, применив спецсредства. Фото: предоставил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых

Вооруженного мужчину-тирана, который угрожал своей бывшей жене револьвером, задержали силовики в Каменске-Уральском. По предварительной информации, он ранен в ногу.

- Максима Мальмина действительно увезли в больницу, - об этом сообщил источник «КП-Екатеринбург».

Когда сотрудники МВД, прокуратуры и Росгвардии попытались успокоить мужчину, он сказал, что если они приблизятся, то он причинит себе вред. Сотрудники СОБР задержали дебошира, применив спецсредства.

Из подъезда мужчину бригада скорой помощи в сопровождении полицейских доставила в больницу. Фото: предоставил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых

- Из подъезда мужчину бригада скорой помощи в сопровождении полицейских доставила в больницу. Предмет, похожий по внешним признакам на револьвер, сотрудниками полиции изъят и направлен на экспертизу, - сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В распоряжении «КП-Екатеринбург» ранее появилось любопытное видео. На нем изображен Максим Мальмин, который «прославился» 21 сентября едва ли не на всю страну. Мужчина с пистолетом пришел в подъезд к супруге Тамаре, которая решила с ним развестись. Максим уверял свою жену, что она довела его до суицида.

Супруги поженились в мае 2023 года, однако спустя всего несколько месяцев Максим стал поднимать руку на жену. Тогда она написала заявление в полицию и на него завели уголовное дело по ст. 117 УК РФ - истязание. С учетом нового инцидента, силовики примут законное решение.

Несколько лет назад мужчина уже угрожал своим многочисленным бывшим возлюбленным. Так, например, женщине, с которой он был в браке шесть недель, сначала 40-летний Максим Мальмин писал многочисленные сообщения с угрозами, а потом перешел к действиям. У женщины полностью сгорел частный дом, где в огне едва не погибла ее мать, а позже неизвестные расстреляли ее машину.

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