В августе Максима Мальмина приговорили к 3 годам в колонии-поселении за попытку задавить знакомую Фото: соцсети

В распоряжении «КП-Екатеринбург» появилось любопытное видео. На нем изображен Максим Мальмин, который «прославился» 21 сентября едва ли не на всю страну. Мужчина с пистолетом пришел в подъезд к супруге Алене, которая решила с ним развестись. Сейчас полиция ведет переговоры с разъяренным домашним тираном.

- Ты меня довела до суицида. Ты и твоя Алена. Все сделаю, чтобы посадить вас, - писал Тамаре Максим Мальмин (сообщение есть в распоряжении редакции. - Прим.Ред.).

Несколько лет назад мы подробно рассказывали о похождениях жителя Каменска-Уральского. Он сжег дом своей бывшей супруги Алены и пытался ее задушить. Также «КП-Екатеринбург» общалась с другими женщинами, которые встречались с домашним тираном. Одна из них рассказала, как он вывез ее голой в лес, а другая вспомнила, как Максим впечатал ее в стену на машине.

Мужчине довольно долгое время все сходило с рук. Но недавно ему все-таки вынесли приговор. В августе 2023 года Мальмина признали виновным в причинении среднего вреда здоровью знакомой и приговорили к 3 годам и 6 месяца в колонии-поселении.

21 сентября Мальмин пришел к квартире Тамары с пистолетом. Сейчас полиция ведет переговоры с уральцем, чтобы он сдался и опустил оружие. Три дня назад Мальмин бился головой в дверь квартиры бывшей жены.

Такое сообщение мужчина написал на стене дома. Фото: читатель "КП"

КСТАТИ

В постановлении Свердловского областного суда говорится о том, как летом 2020 года Мальмин пытался задавить девушку за рулем своей «Нивы».

- Она поняла, что он хочет ее «задавить», так как она шла не по проезжей части, а вдоль дома по асфальту и он ехал прямо в ее сторону. Она побежала, но добежать до подъезда не успела, так как Мальмин М.В. умышленно наехал на нее автомобилем, ударил ее правой частью автомобиля в левую часть спины. От удара автомобилем она испытала сильную физическую боль в области спины, не удержалась на ногах, упала на асфальт на правую часть туловища, сильно ударившись правой ягодицей и правым бедром, а затем и коленом правой ноги об асфальт. Кроме того, при падении она ударилась головой о стену дома. В тот момент она испугалась за свою жизнь, восприняла действий Мальмина М.В. как угрозу своей жизни. От страха она стала кричать, звала на помощь. На пассажирском сидении она видела мать Мальмина М.В., которая не выходила из автомобиля, - говорится в постановлении суда.

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