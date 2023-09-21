В Каменске-Уральском муж-тиран пришел к бывшей с пистолетом

Максим Мальмин уже имеет судимость. Фото: соцсети

В Каменске-Уральском полицейские ведут переговоры с мужчиной с пистолетом, который пытался вломиться к жене. Как стало известно «КП-Екатеринбург», им оказался герой наших многочисленных публикаций Максим Мальмин.

- С телефона матери Максима Мальмина Тамаре (так зовут нынешнюю жену мужчины. - Прим. Ред.) приходили сообщения от Максима. Он угрожал устроить стрельбу у нее в подъезде и писал ей другие угрозы, - рассказала «КП-Екатеринбург» бывшая жена Максима Мальмина Алена.

Ранее, «КП-Екатеринбург» подробно рассказывала о том, что Максим Мальмин и его супруга Алена прожили в браке всего шесть недель.

- Я от него сбежала, потому что он монстр. Постоянно ревновал и устраивал по этому поводу сцены. То пытался резать себе вены, то угрожал спрыгнуть с четвертого этажа, то хотел себя застрелить (у него был пневматический пистолет), то пытался на ходу выпрыгнуть из моей машины. А в конце октября я проснулась от того, что он меня душил и угрожал убить, - рассказывала Алена.

Кроме того, мужчина пытался сжечь частный дом Алены. Позже его осудили - за угрозу убийства и умышленное уничтожение имущества. Прокуратура просила для него реальный срок. Однако его приговорили к двум годам принудительных работ.

Спустя год Мальмину назначили 3,5 года в колонии-поселении за избиение второй жены Тамары. Однако Мальмин так и не поехал отбывать наказание.

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