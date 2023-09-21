В Свердловской области могут ввести локальные ограничения по коронавирусу

Пока вводить масочный режим в Свердловской области не планируется Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Свердловской области вновь растет заболеваемость коронавирусом. В региональном Управлении Роспотребнадзора сообщают о 331 новом случае заболевания COVID-19. Они были зарегистрированы за прошлую неделю. В основном люди подхватили штамм «омикрон» - разновидность коронавируса, которую впервые обнаружили в ЮАР и Ботсване в ноябре 2021 года.

- Рост по сравнению с предыдущей неделей объясним сезонностью, - прокомментировали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. - В осенний период регистрируется подъем заболеваний гриппом, ОРВИ и COVID-19.

Эксперты объясняют рост заболеваемости и тем, что на улице становится холодно, многие жители региона возвращаются из отпусков, а у школьников заканчиваются каникулы. Дети снова начинают много общаться со своими сверстниками, благодаря чему инфекции легче передаваться от одного ученика к другому. Но вопроса о том, чтобы возвращать ограничения, которые были во времени пандемии, например масочный режим, пока не стоит.

- В настоящее время вводить ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований, - объясняют в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. - В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период.

Тем не менее вероятность заболеть будет меньше, если избегать мест массового скопления людей, почаще мыть руки, использовать дезинфицирующие средства. Ну и на всякий случай надо поменьше касаться носа, глаз и рта руками. Тем более немытыми.

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