«Пирола проявит себя через 1,5-2 месяца»: врач Александр Соловьев рассказал, чем опасен новый штамм коронавируса

Заболеваемость коронавирусом вновь растет, причем во многих странах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несмотря на то, что еще в мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о завершении пандемии коронавируса, сам COVID-19 никуда не исчез. Появляются новые варианты вируса. Так, в последнее время обеспокоенность ученых вызвал штамм пирола (BA.2.86). О нем заговорили в августе 2023 года. Его уже нашли в Израиле, Франции, Великобритании, США и Дании. О том, чем так опасен новый штамм, мы попросили объяснить эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева.

- Пирола привлекла к себе внимание больше месяца назад тем, что это вариант вируса, который накопил одномоментно очень много новых мутаций в себе, – более 30, - рассказал «КП-Екатеринбург» Александр Соловьев. - Вирусологи восприняли это как новый эволюционный скачок вируса. В связи с этим были высказаны предположительные опасения, что такое количество новых мутаций может существенно повлиять на ухудшение эпидемиологической обстановки. Именно по этой причине ВОЗ включила пиролу в перечень штаммов, требующих отдельного наблюдения.

В Свердловской области с 11 по 17 сентября было зафиксировано две смерти от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пирола наблюдается во все большем количестве стран, отмечает эксперт. Однако окончательных данных о том, насколько новый штамм заразен и опасен, еще нет.

- Исследования пока неоднозначную информацию дают, - объясняет Александр Соловьев. - Предварительные данные позволяют сделать выводы, что среди всех вариантов коронавируса пирола, скорее всего, наиболее заразный вариант и лучше всех уклоняется от предшествовавшего иммунитета, который выработался в ответ на вакцинацию или встречу с предыдущими вариантами вируса. Отдельные научные работы показывают, что патогенность у пиролы выше, чем у любого варианта омикрона, но ниже, чем у дельты. Но на сегодня взрывного роста заболеваемости, связанного с распространением пиролы, в мире нет.

При этом, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, с конца августа в России растет заболеваемость коронавирусом. За неделю выявлено 11 516 новых случаев. Причем 14 человек умерло. На первом месте по заболеваемости – Москва. За прошлую неделю в столице было госпитализировано 590 человек. Умерли трое. Свердловская область оказалась на четвертом месте – 65 госпитализировано. Двое умерли (данные с 11.09 по 17.09, - Прим. Ред.)

- В северном полушарии очень существенный рост заболеваемости ковидом идет. И это пока связано не с пиролой, - говорит Александр Соловьев. - Пирола и новые варианты, которые циркулируют сейчас, проявят себя через 1,5-2 месяца. В большей степени рост заболеваемости сейчас вызван снижением иммунитета. У многих людей, вакцинировавшихся ранее, прошло больше года с получения вакцины. К тому же сейчас циркулируют те варианты коронавируса, которых не было год назад. И каждый вариант все лучше уклоняется от антител. В Свердловской области тоже растет заболеваемость. Мы в пятерку входим условных лидеров по росту заболеваемости ковидом уже сейчас.

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