Тесно, как в метро Токио: в Академическом водителю пришлось заталкивать пассажиров в переполненный автобус

Чтобы двери автобуса закрылись, пассажиров пришлось буквально запихивать в салон Фото: @akadem_news

Удивительные кадры были записаны в Академическом районе Екатеринбурга. Утро. Автобус маршрута №012 на остановке собирается отправляться в путь. Людей внутри, как селедок в бочке. Дышат друг другу в затылок, и чуть не щеками трутся пассажир о пассажира из-за тесноты. Причем три или четыре человека стоят прямо в дверях на нижней ступеньке - даже двери не закрываются. Места внутри не хватило, но сдаваться и ждать следующего автобуса не хочет никто.

Тут на помощь приходит водитель. Берет, да руками запихивает, заталкивает их внутрь, утрамбовывая так, что внутри салона становится еще теснее. Дверь кое-как закрывается, прижимая длинные рыжие волосы одной из девушек. Локон остается снаружи. Водитель аккуратно пальцами запихивает внутрь и волосы. Кто-то в салоне не может сдержать смеха от ситуации. Такая запись уже облетела социальные сети.

В мэрии объясняют ситуацию нехваткой водителей Фото: @akadem_news

– Как сентябрь начался, уехать с остановки от ТЦ «Академический» до Репина стало невозможно. 019 проходят мимо, а 016 ездит, как хочет. Может и по 40 минут интервал быть, - объясняет екатеринбурженка в комментариях.

Как тут не вспомнить японской город Токио, где в метро есть профессия «осия», что в переводе на русский означает «толкающий». Это человек, должностная обязанность которого - помогать пассажирам забираться в переполненные вагоны. Одеты они цивилизовано – в синюю форму с фуражками. А по сути весь день занимаются тем, что утрамбовывают в дверной проем вагона тех пассажиров, которым места внутри не нашлось.

Но ладно Токио – там больше 14 миллионов человек живет и вариант «подождать следующий поезд» не работает, ведь в нем будет также тесно. Почему же в Академическом, где живет около 125 тысяч человек, пассажирам тоже требуется человек, который будет их заталкивать внутрь?

В администрации города отмечают, что после запуска трамвайного движения ситуация улучшится Фото: @akadem_news

В администрации Екатеринбурга проблему переполненных автобусов в Академическом объясняют дефицитом водителей. При этом в мэрии уверяют, что с запуском трамвайного движения ситуация может улучшиться.

– Прием новых сотрудников предприятия ведут на постоянной основе. Запуск трамвайного движения в Академический будет способствовать улучшению транспортного обслуживания района, – прокомментировали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Трамвайная линия, кстати, уже построена и 6 сентября губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов лично проехались по ней на трамвае. Но пока все испытания не завершаться, рядовым пассажирам воспользоваться ею нельзя.

- До конца декабря пройдут испытания. 20 тонн должны будут проехать по этой дороге. Будут устранены все недоделки. Ну и рассчитываем, что уже в январе полным ходом будут курсировать трамваи, - говорил губернатор Евгений Куйвашев.

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Сейчас ее длина составляет 4,5 км (Подробнее)