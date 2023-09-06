Губернатор и мэр протестировали новую трамвайную ветку в Академический район

Трамвай проехал по Вильгельма де Геннина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 11:00 в Академическом районе на недавно проложенных трамвайных путях был замечен трамвай. Он двигался по улице Вильгельма де Геннина до разворотного кольца на перекрестке улиц Академика Парина и Академика Вавилова. Правда, выстраиваться к остановке пока бесполезно. Это был технический старт трамвайного движения.

Но вот пассажиры в вагоне уже были. Первые лица города и области – губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Евгений Куйвашев и Алексей Орлов протестировали новую трамвайную линию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Номера у трамвая не было. Вместо него на табло светилось слово "ТЕХОБКАТКА".

Первых пассажиров на кольце встречали члены студотрядов. Они подарили мэру и губернатору два тематических торта. После этого в палатке по соседству губернатор и глава города ознакомились с планом строительства следующего этапа трамвайной линии, а также проектом строительства администрации района, здания Мировых судей, здания Федерального суда.

- На год раньше срока сдали трамвайную ветку. До конца декабря пройдут испытания. 20 тонн должны будут проехать по этой дороге. Будут устранены все недоделки. Ну и рассчитываем, что уже в январе полным ходом будут курсировать трамваи, - рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

В Академическом построят районный суд. 6 сентября показали эскиз будущего комплекса Фото: Алексей БУЛАТОВ

К слову, изначально власти города сообщали о более поздней дате – декабре 2024-го.

Это лишь первый этап строительства линии. Она сейчас проходит по улицам Серафимы Дерябиной и Вильгельма де Геннина. В будущем же ветку в Академическом будут увеличивать.

- Отсюда трамвайная ветка соединится с Широкой Речкой. Это значительным образом повысит комфорт для людей, передвигающихся по городу. Всего лишь 4,5 км было преодолено нами на трамвае чуть больше чем за 20 минут, - отметил Евгений Куйвшев.

Глава региона добавил, что раньше в Академический можно было попасть только через узкое горлышко. Сейчас же у людей появилась альтернатива.

Трамвайное кольцо расположено рядом с Преображенским парком Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Появление такого вида транспорта, как трамвай, безусловно, повышает и привлекательность проживания на территории нашего самого молодого района, это и вопрос экологии. В 2019 году, когда утверждался план подготовки к 300-летию Екатеринбурга, о трамвайной линии в Академический не было сказано ничего. Но благодаря поддержке нашего губернатора мы в кратчайшие сроки реализовали первую очередь этого проекта - вот эти 4,5 км, - добавил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Главе региона вручили торт необычной формы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На втором этапе строительства трамвайной линии ее проложат по проспекту Академика Сахарова – улице Хрустальногорской – улице Евгения Савкова. Для трамваев в Академическом собираются построить и депо площадью в девять гектаров. Оно будет располагаться в 4,2 километра от участка на проспекте Академика Сахарова. А трамвайное кольцо с конечной построят севернее электроподстанции «Рябина».

Рядом с трамвайным кольцом, где транспорт будет разворачиваться, расположен храм Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, вдоль трамвайных путей обустроят велодорожки шириной в три метра.

Глава города добавил, что сегодня есть понимание и по источникам и по видам дальнейшего финансирования. Трамвайную линию на Широкую Речку проведут с привлечением средств частного бизнеса.