После подготовки линии к безопасной эксплуатации будет запущено полноценное движение
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Трамвайное движение в Академический запустят 6 сентября. Старт пока будет техническим. Дадут его губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, сообщает администрация города.
Напомним, ранее мы писали, что трамвайную ветку в Академический обещают запустить уже к ноябрю 2023 года, хотя по документам закончить ее должны были только в декабре 2024 года. Она пройдет по проспекту Академика Сахарова - улице Хрустальногорской - улице Евгения Савкова. Также под трамваи будет построено депо.
Первый технический трамвай уже опробовал рельсы. После подготовки линии к безопасной эксплуатации будет запущено полноценное движение по построенной ветке.
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