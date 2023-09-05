После подготовки линии к безопасной эксплуатации будет запущено полноценное движение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трамвайное движение в Академический запустят 6 сентября. Старт пока будет техническим. Дадут его губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, сообщает администрация города.

Напомним, ранее мы писали, что трамвайную ветку в Академический обещают запустить уже к ноябрю 2023 года, хотя по документам закончить ее должны были только в декабре 2024 года. Она пройдет по проспекту Академика Сахарова - улице Хрустальногорской - улице Евгения Савкова. Также под трамваи будет построено депо.

Первый технический трамвай уже опробовал рельсы. После подготовки линии к безопасной эксплуатации будет запущено полноценное движение по построенной ветке.

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