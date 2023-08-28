Трамвай в Академический запустят в ноябре этого года

Жители Академического все ближе к тому, чтобы начать ездить в центр города на трамвае
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Академического все ближе к тому, чтобы начать ездить в центр города на трамвае. Трамвайную ветку в Академический обещают запустить уже к ноябрю 2023 года, хотя по документам закончить ее должны были только в декабре 2024 года. Она пройдет по проспекту Академика Сахарова – улице Хрустальногорской – улице Евгения Савкова. Также под трамваи будет построено депо.
- Когда принимался план подготовки города к 300-летию, про трамвайную ветку в Академический в нем не было ни слова, поскольку не было понимания, как финансировать эти дорогостоящие работы, - рассказал Глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Застройщик привлек инфраструктурные бюджетные кредиты и заручился поддержкой Губернатора области, из-за этого работы удастся закончить раньше.
Первый технический трамвай уже опробовал рельсы. После подготовки линии к безопасной эксплуатации, будет запущено полноценное движение по построенной ветке.
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