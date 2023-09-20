На Урале предъявили обвинение дочке, удушившей и закопавшей собственную мать

Ранее пара не была судима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Паре из поселка Уфимский предъявлено обвинение в убийстве 43-летней женщины. Так, 21-летней девушке и ее 37-летнему сожителю грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

Напомним, дочка расправилась со своей матерью из-за семейных конфликтов. Она действовала вместе со своим супругом.

- Женщину повалили на пол и, удерживая вдвоем, обмотали голову потерпевшей пищевой стрейч-пленкой. Через непродолжительное время женщина скончалась от удушья. В личном легковом автомобиле, которым управлял обвиняемый, тело было вывезено и сокрыто в лесу, - сообщает пресс-служба областного СК.

Тело женщины было найдено 8 сентября в лесополосе. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Тело погибшей женщины было найдено 8 сентября. В настоящий момент следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что пара не была судима. В поселок Уфимский они приехали чуть больше года назад.

- Подозреваемые вынуждены были сами указать место, где спрятали тело жертвы. Это примерно в пяти километрах от поселка, где редко бывают люди. Предполагаемые душегубы, пытаясь скрыть следы особо тяжкого преступления, так торопились, что недостаточно тщательно закопали убитую. Снаружи остался фрагмент ноги погибшей. Задержанные пытаются объяснить свою жестокость тем, что мать якобы злоупотребляла алкоголем, - сообщил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

Голову женщины обмотали пленкой. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Сообщается, что у обвиняемых двое несовершеннолетних детей. Они были помещены в соцучреждение.

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