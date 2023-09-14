«Была адекватной женщиной»: соседи рассказали о матери, которую на Урале убила и закопала собственная дочь

По словам жителей поселка, супружескую пару задержали еще на прошлой неделе Фото: Олег ЗОЛОТО

Жуткая история случилась в поселке Уфимском, что в Ачитском городском округе. По словам местных жителей, 37-летний мужчина со своей 19-летней женой расправились с тещей, вместе с которой они жили в одном из домов. По предварительной информации, пожилую женщину они убили из-за внутрисемейных скандалов. Тело после случившегося они якобы вывезли в лес и закопали, после чего пытались делать вид, что теща пропала без вести.

Супругов уже задержали. В Следственном комитете России пообещали прокомментировать данную информацию позже. В самом же поселке до сих пор не могут поверить в случившееся. В территориальном управлении поселка отмечают, что ранее на супружескую пару, подозреваемую в убийстве, жалоб не поступало.

- Они жили в частном деревенском доме. Их мало кто знает – они не наши. Приехали недавно, где-то полгода назад, - рассказал «КП-Екатеринбург» начальник Уфимского территориального управления администрации Ачитского городского округа Александр Некрасов. - Жалоб на них от населения не поступало. Жили и жили. Обычная семья. За злоупотреблением алкоголем замечены не были, и в драки ни с кем не вступали. Не совсем благополучные, правда. Постоянной работы у них не было. То там подработают, то там. То в поселке у фермеров картошку убирали, то по грибы-ягоды ходили. Их маму (убитую женщину) мы видели. Адекватная женщина.

Как отмечают в территориальном управлении поселка, само задержание произошло еще на прошлой неделе. При этом у супружеской пары есть дети. С кем они останутся сейчас неизвестно.