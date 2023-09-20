В Екатеринбурге в пять раз выросло число случаев коронавируса

Люди стали пользоваться масками все реже Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге резко возросло число новых случаев коронавируса. Статистика – неутешительная. За последние месяцы число заражений выросло более чем в пять раз.

Эти данные в беседе с «КП-Екатеринбург» привел главный врач «Ситилаб-Урал» Максим Шутов.

- За июль-август 2023 года нами было проведено 3381 исследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Из них положительный результат дали всего 65 проб, что составляет 1,9 %, - говорит врач.

За период с 1 по 17 сентября было выполнено 568 тестов, из них 65 проб дали положительный результат, что составило 11,5%.

- Таким образом, прирост заболеваемости в осенний период уже ощутим - более чем в пять раз, - уточнил Максим Шутов.

Врач добавил, что в последнее время существенно снизилось общее количество исследований на COVID-19. В сравнении с летним периодом прошлого года – почти в два раза.

КСТАТИ

Хотя в мае ВОЗ объявила о завершении пандемии коронавируса, COVID-19 никуда не исчез. Появляются новые варианты вируса. Например, в последнее время обеспокоенность ученых вызвал штамм пирола (BA.2.86). О нем заговорили в августе 2023 года. Его уже нашли в ряде стран. О том, чем новый штамм так опасен, мы попросили рассказать эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева.