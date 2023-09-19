Тело девушки нашли в лесополосе Фото: Олег ГАЛИМОВ

Стропальщик из Каменска-Уральского Эдуард Голиков, обвиняемый в убийстве 16-летней школьницы Даны, назвал вероятный мотив преступления. По версии следствия, 34-летний заводчанин убил несовершеннолетнюю в лесополосе в ночь на 9 августа. Предварительная причина смерти – асфиксия. Кроме этого, Голикову предъявили обвинение в краже смартфона девушки. Позже он показал место, где закопал телефон.

1 сентября Эдуарда Голикова взяли под стражу, позже он попытался обжаловать арест. Однако Свердловский областной суд отказал ему в смягчении меры пресечения.

- Голиков объяснил, с какой целью в тот вечер вышел из дома. Хотел с кем-нибудь познакомиться и в дальнейшем вступить в половую связь, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ходом расследования.

Напомним, что в тот роковой день Дана ездила в Екатеринбург, чтобы устроиться на стажировку. По возвращении в родной город она оставила странное сообщение в своем блоге. А через несколько часов канал был удален. Кроме этого, в крови школьницы нашли кофеин. Но это объясняется употреблением энергетиков, которые Дана выпила за несколько часов до смерти.

- Дорогие каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня, - написала школьница.

Ранее мы общались с соседями Эдуарда Голикова. Они характеризуют его как замкнутого и одинокого человека.

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