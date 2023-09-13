По обвинению в убийстве Даны был арестован заводчанин Эдуард Голиков Фото: Олег ГАЛИМОВ

Предварительной причиной смерти 16-летней девушки Даны из Каменска-Уральского названа асфиксия. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

Девушка скончалась в ночь на 9 августа, когда вернулась в Каменск-Уральский из Екатеринбурга на электричке. Спустя сутки труп Даны обнаружили в лесополосе. Перед исчезновением несовершеннолетняя попросила в своем telegram-канале «не убивать ее и не насиловать». Однако телефона при ней не нашли.

- Точная причина смерти школьницы станет известна 18 сентября, когда следствие получит результаты экспертизы, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург».

В конце августа по обвинению в убийстве девочки и краже смартфона был задержан 34-летний стропальщик Эдуард Голиков. Позже он показал, где закопал телефон Даны. Выйти на след Голикова удалось после просмотра записей с камер видеонаблюдения. На них видно, как мужчина преследует девочку на велосипеде.

1 сентября суд арестовал Голикова. Ранее отец Даны заявлял, что Эдуард признал вину в убийстве. По словам соседей, заводчанин ведет замкнутый образ жизни.

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