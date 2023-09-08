В крови у погибшей 16-летней школьницы из Каменска-Уральского нашли кофеин

Девушка перед смертью снимала на видео, как пьет энергетик Фото: читатель «КП»

В крови у погибшей 16-летней школьницы из Каменска-Уральского нашли высокое содержание кофеина.

- Это может быть связано с энергетиками, которые она употребляла в день, когда ее нашли мертвой, - рассказал E1.RU источник в силовых структурах.

Тело девушки было обнаружено в лесополосе вечером 9 августа. Предварительно, она скончалась за сутки до этого, когда шла домой от железнодорожной станции. Накануне Дана ездила в Екатеринбург, чтобы подать документы на поступление в педагогический колледж. Вернувшись в родной город, она не успела на автобус, поэтому решилась идти до дома пешком.

Ранее «КП-Екатеринбург» смогла достать видео, которое Дана отправляла своей подруге в день смерти. На нем девушка показывает, как выпивает энергетик. Впервые ролик эксклюзивно был показан на шоу Андрея Малахова, на которое поехал отец школьницы, чтобы доказать, что она не могла умереть от передозировки наркотиков, как предполагалось изначально.

Отметим, 1 сентября под подозрением в убийстве Даны задержали 34-летнего заводчанина Эдуарда Голикова. В день смерти школьницы мужчина долгое время следовал за ней на велосипеде и попал на камеры видеонаблюдения.

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