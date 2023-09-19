В Екатеринбургской гордуме отложили выборы председателя

В думе прошло первое заседание в новом составе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургской городской думе прошло первое заседание в новом составе. В Единый день голосования жители города выбирали новых депутатов. В понедельник, 18 августа, кандидатам, набравшим больше всего голосов избирателей, в Доме Н.И. Севастьянова вручили удостоверения об избрании.

А во вторник, 19 сентября, новый состав думы собрался, чтобы решить три вопроса. Во-первых, избрать председателя Екатеринбургской городской думы, во-вторых, избрать первого заместителя председателя, в-третьих, избрать заместителя председателя.

Директор департамента политологии и социологии гуманитарного института Уральского федерального университета (УрФУ) Анна Гурарий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первым заместителем предложили выбрать депутата Михаила Матвеева. Он являлся единственным кандидатом на эту должность. Илью Бондарева предложили избрать заместителем председателя. Он также был единственным кандидатом. В итоге депутаты проголосовали за них.

Внезапно от депутатов поступило предложение перенести вопрос избрания председателя на другое заседание. За это решение проголосовали единогласно, передает корреспондент «КП-Екатеринбург» из зала заседаний. На этом первое заседание закончилось.

На заседании присутствовал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также заседании присутствовали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и Олег Чемезов, заместитель губернатора Свердловской области.