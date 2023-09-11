В Екатеринбурге подвели итоги Единого дня голосования Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 и 10 сентября, в Свердловской области, как и по всей стране, прошел Единый день голосования. Жители Екатеринбурга выбирали новый состав Екатеринбургской городской Думы. А жители Ирбита выбирали депутата Законодательского Собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13.

В понедельник, 11 сентября, в Центре общественного наблюдения подвели итоги Единого дня голосования. Явка по Екатеринбургу оставила 20,71 процента.

- Голосовали два дня. По жалобам в избирком все процедуры по закону прошли в рамках этапов, которые мы должны осуществлять. Количество жалоб во все комиссии потупило 114 обращений. Большинство с выборами депутатов гордумы Екатеринбурга связаны. Из подтвердившихся 4. Три незаконная агитация, когда за кандидата на асфальте перед участком была надпись. Была незаконная агитация в соцсети ВКонтакте. 18 случаев для проверки фактов незаконной агитации в правоохранительные органы были материалы направлены, - рассказывает Елена Клименко председатель избирательной комиссии Свердловской области.

По словам Председателя общественной палаты Свердловской области Александра Левина, на избирательных участках был организован тотальный видеоконтроль, записи будут храниться три месяца.

- За два дня 837 вопросов на линию колцентра поступило. Темы участие в дистанционном голосовании, поиск своего участка, уточнение количества дней голосования, сообщения по вопросам агитации. У нас было дежурство. Выясняли, была ли агитация. Были звонки о якобы нарушениях за пределами участков, - заявил Александр Левин.