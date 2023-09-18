Екатеринбургским депутатам гордумы вручили мандаты

Новым депутатам Екатеринбургской городской Думы вручили мандаты. Фото: сайт Екатеринбургской городской Думы

Новым депутатам Екатеринбургской городской Думы вручили мандаты. Церемония инаугурации прошла 18 сентября в Доме Севастьянова. Начать работу они должны уже 19 сентября - депутаты должны избрать Председателя Екатеринбургской городской Думы нового созыва и его заместителей.

- Хочу пожелать новому созыву найти в себе силы забыть о том, с кем вы боролись, с кем конфликтовали, против кого вы объединялись. Потому что вчерашние ваши непримиримые соперники сегодня могут стать вашими союзниками, - отметил Заместитель губернатора Олег Чемезов.

Удостоверения об избрании депутатам вручили председатели территориальных избирательных комиссий.

Напоминаем, выборы депутатов в Екатеринбургскую городскую Думу проходили 9 и 10 сентября. На выборы пришли 209 тысяч человек. По словам мэра Екатеринбурга, в дни голосования работали 573 постоянных и 19 временных избирательных участков.

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