Эвакуировали 2000 человек: как пожарные спасали БЦ «Манхэттен» во время задымления

Пожар произошел в помещении на третьем этаже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 18 сентября произошел пожар в здании бизнес-центра «Манхэттен». На место происшествия выехали спасатели и медики. Как сообщали очевидцы, из здания эвакуировали посетителей и персонал.

- Создавалось ощущение, что эвакуировали здание. На место с сиренами приехали пожарные машины. Все работники центра ждут на улице. Пахнет гарью, непонятно, что именно горит, - рассказал свидетель.

Спасатели эвакуировали посетителей и персонал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как «КП-Екатеринбург» сообщает источник, знакомый с ситуацией, из здания в момент происшествия было эвакуировано около 2000 человек.

К зданию съехались спасатели Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным спасателей, пожар произошел в 15:28 в одном из помещений на третьем этаже.

- Площадь пожара составила два квадратных метра. Спасатели провели эвакуацию. Информации о пострадавших не поступало, - сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – На месте работали 42 человека личного состава, а также 14 единиц техники.

У здания была большая толпа людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 единиц техники приехали к месту происшествия Фото: Алексей БУЛАТОВ

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